Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин уходит из этого ведомства, его будущая работа никак не будет связана с нынешней, сообщил ТАСС источник, близкий к следственным органам.
"Он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи", - сказал собеседник агентства.
Сроки ухода Маркина из СК РФ источник не назвал.
Официально эту информацию в ведомстве не комментируют.
Владимир Маркин стал официальным представителем Следственного комитета осенью 2007 года, когда СК еще был при прокуратуре России, а не самостоятельным ведомством. До июня 2011 г. Маркин исполнял обязанности главы Управления взаимодействия со СМИ. 20 июня 2011 г. указом президента РФ Дмитрия Медведева он был назначен руководителем Управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ.
Генерал-майор юстиции (2011). Государственный советник юстиции 3-го класса (2010).