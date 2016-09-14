Медведев поздравил Сагинтаева с назначением на пост премьера Казахстана

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил Бакытжана Сагинтаева с назначением на пост премьер-министра Казахстана, отметив "большой личный вклад", внесенный им в углубление интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Поздравительная телеграмма главы кабмина опубликована на сайте правительства РФ.
"В России Вас хорошо знают как последовательного сторонника развития многопланового российско-казахстанского сотрудничества. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди российских коллег. Уверен, что накопленный опыт поможет вам эффективно работать на новом высоком посту", - говорится, в частности, в телеграмме.
Медведев отдельно отметил непосредственное участие Сагинтаева в качестве первого заместителя премьер-министра в реализации крупных совместных проектов в экономической и гуманитарной сферах.
"Настроен на активное взаимодействие по дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном", - отметил российский премьер.