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Медведев поздравил Сагинтаева с назначением на пост премьера Казахстана

Политика
14 сентября, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Премьер-министр РФ отдельно отметил участие Бакытжана Сагинтаева в реализации крупных совместных проектов в экономической и гуманитарной сферах
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил Бакытжана Сагинтаева с назначением на пост премьер-министра Казахстана, отметив "большой личный вклад", внесенный им в углубление интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Поздравительная телеграмма главы кабмина опубликована на сайте правительства РФ.

"В России Вас хорошо знают как последовательного сторонника развития многопланового российско-казахстанского сотрудничества. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди российских коллег. Уверен, что накопленный опыт поможет вам эффективно работать на новом высоком посту", - говорится, в частности, в телеграмме.

Медведев отдельно отметил непосредственное участие Сагинтаева в качестве первого заместителя премьер-министра в реализации крупных совместных проектов в экономической и гуманитарной сферах.

"Настроен на активное взаимодействие по дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном", - отметил российский премьер.

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Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Сагинтаев, Бакытжан Абдирович
Страны
Россия Казахстан
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