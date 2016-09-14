Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил Медведева с днем рождения

Политика
14 сентября, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
14 сентября премьер-министру РФ исполнился 51 год
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Дмитрия Медведева с днем рождения.

Смотрите также
У Медведева в день рождения будет рабочий график: до выборов в Госдуму полнедели

"Конечно!" - ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос ТАСС о том, поздравил ли глава государства председателя правительства. Песков не уточнил, направил ли президент телеграмму или позвонил премьеру.

14 сентября Медведеву исполнился 51 год.

Ранее его пресс-секретарь Наталья Тимакова сообщила ТАСС, что у премьера в среду обычный рабочий день.

В частности, он уже провел заседание кабмина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
2
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
3
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
4
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
5
На МКАД неизвестные произвели несколько выстрелов из окна автомобиля
6
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
7
Кабмин выделит на единовременную выплату пенсионерам более 221 млрд рублей
Темы дня
Реклама