Путин поздравил Медведева с днем рождения

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Дмитрия Медведева с днем рождения.
"Конечно!" - ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос ТАСС о том, поздравил ли глава государства председателя правительства. Песков не уточнил, направил ли президент телеграмму или позвонил премьеру.
14 сентября Медведеву исполнился 51 год.
Ранее его пресс-секретарь Наталья Тимакова сообщила ТАСС, что у премьера в среду обычный рабочий день.
В частности, он уже провел заседание кабмина.