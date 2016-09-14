Путин поздравил Медведева с днем рождения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Дмитрия Медведева с днем рождения.

"Конечно!" - ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос ТАСС о том, поздравил ли глава государства председателя правительства. Песков не уточнил, направил ли президент телеграмму или позвонил премьеру.

14 сентября Медведеву исполнился 51 год.

Ранее его пресс-секретарь Наталья Тимакова сообщила ТАСС, что у премьера в среду обычный рабочий день.

В частности, он уже провел заседание кабмина.