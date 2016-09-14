Генштаб: подконтрольные США вооруженные отряды не желают прекращать огонь в Сирии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ряд вооруженных отрядов, подконтрольных США, в том числе "Ахрар аш-Шам", заявил о нежелании прекращать огонь в Сирии. Об этом сообщил журналистам первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

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Боевики в Сирии за почти истекший 48-часовой период режима перемирия нарушили его 60 раз, при этом наибольшее количество нарушений связано с отрядами, подконтрольными США.

"Сегодня в 19 часов в соответствии с российско- американскими договоренностями истекает первый 48-часовой период действия режима прекращения боевых действий. Отмечаем, что за истекший период режим перемирия соблюдается не в полной мере. На утро сегодняшнего дня общее число нарушений со стороны боевиков возросло до 60", - сказал Познихир на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.

По его словам, сирийские правительственные войска не предпринимали ответных действий. "Отмечаем также, что некоторые вооруженные отряды, подконтрольные США, такие как "Ахрар аш-Шам", прямо заявили о нежелании прекращать огонь. Наибольшее количество нарушений связано именно с этими отрядами", - подчеркнул генерал.

14 сентября начальник российского Центра примирения в Сирии обсудит с руководителем аналитической военно-политической группы США в Аммане продление перемирия и активизацию американской стороной работы с так называемой умеренной оппозицией.

"О необходимости продления перемирия и активизации американской стороной работы с так называемой умеренной оппозицией сегодня начальник Центра примирения проведет переговоры с руководителем аналитической военно- политической группы США в Аммане по восстановленному каналу прямой линии связи", - сказал Познихир на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.

Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства по соглашению с США по Сирии, тогда как американские партнеры не в полной мере справляются с возложенным на них разграничением террористов и умеренной оппозиции, сообщил Познихир.

"В отдельных западных СМИ распространяется информация о том, что у России якобы осталось шесть дней на выполнение российско-американских договоренностей. В связи с этим хочу заявить, что российская сторона полностью выполняет взятые на себя обязательства", - сказал Познихир.

Он добавил, что у России вызывает сомнения "способность американской стороны выполнить свою часть обязательств - разделить отряды умеренной оппозиции и "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещена в РФ)".

"Наоборот, налицо тенденция к объединению террористических отрядов, о чем свидетельствует увеличение количества обстрелов", - подчеркнул генерал.

Обстрел Алеппо

Боевики за минувшие сутки десять раз обстреляли позиции сирийских войск и гражданские объекты в Алеппо, доложил первому замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктору Познихиру по видеоконференцсвязи заместитель главы российского Центра по примирению Сергей Капицын.

"За минувшие сутки в городе Алеппо нами зафиксированы десять случаев обстрела гражданских объектов и позиций правительственных сил", - сказал он.

"Дважды боевиками обстреливались кварталы Рамуси, позиции правительственных войск в районе торгового центра "Кастелло", три раза минометному обстрелу подвергался квартал Хай-эль-Ансари. Обстреляны также армейские позиции в районе цементного завода и училища вооружения", - перечислил офицер.

Самые тяжелые последствия, по его словам, имел обстрел квартала Хай-эль-Ансари из кустарных реактивных систем залпового огня. Инцидент произошел в 15:30 вторника. "В результате обстрела погибли три мирных жителя, семь человек были ранены. Огонь велся со стороны района Рамуси", - уточнил Капицын.

В этом районе, по его словам, сохраняется "крайне сложная обстановка". "Только за последние шесть часов произошло пять новых обстрелов", - пояснил офицер.

Капицын также доложил, что накануне состоялась передача представителям сирийского общества Красного Полумесяца контрольно-пропускного пункта на дороге Кастелло. "В ночное время боевиками был совершен поджог данного КПП, в результате чего два человека из числа охраны получили ожоги различной степени тяжести. В настоящее время на КПП проводятся восстановительные работы", - добавил он.

Действия российской авиации

Воздушно-космические силы России атаковали скопление боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) севернее Пальмиры, уничтожив 250 боевиков.

"Борьба с ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) продолжается. Вчера ВКС России нанесли удары в районе севернее Пальмиры, где сконцентрировались боевики ИГИЛ для наступления на этот город", - сказал Познихир на брифинге в Национальном центре управления обороной России.

Он добавил, что боевики потеряли 250 человек и до 15 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками.

На территории Сирии с 19.00 мск 12 сентября действует режим прекращения огня в соответствии с договоренностями, которых достигли РФ и США на переговорах в Женеве.