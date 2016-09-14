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Матвиенко: ПАСЕ должна стать площадкой для откровенного диалога

Политика
14 сентября, 17:40 UTC+3 СТРАСБУРГ СТРАСБУРГ 14, сентября. /ТАСС
В апреле 2014 года российская делегация была лишена основных полномочий в ПАСЕ из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ
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СТРАСБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна стать местом для равноправного диалога всех 47 стран - членов Совета Европы без дискриминации какой-либо национальной делегации. Об этом заявила в Страсбурге глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер СФ и глава ПАСЕ Педро Аграмунт встретились накануне открытия европейской конференции председателей парламентов стран, входящих в Совет Европы, и выступили с совместным заявлением.

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Спикер отметила, что ПАСЕ как одна из старейших парламентских организаций "должна стать площадкой для откровенного разговора, для обмена мнениями, для равноправного диалога без дискриминации той или иной национальной делегации, без конфронтации". "В это время надо объединять усилия, а не распылять их, только совместными усилиями можно создать единую благополучную, безопасную Европу", - заявила она.

Глава СФ также отметила, что российские парламентарии "приветствуют позицию руководства ПАСЕ и ее председателя (Педро) Аграмунта, выраженную в заявлениях о том, что это должна быть равная для всех площадка, для всех 47 государств, являющихся членами Совета Европы".

В свою очередь Аграмунт выразил удовлетворение тем, что диалог между ассамблеей и российским парламентом носит постоянный характер, отметив, что уже в третий раз за этот год встречается с Матвиенко и имеет возможность обсудить наиболее острые для Европы вопросы. Он, в частности, заявил, что Россия и ПАСЕ "могут не соглашаться по некоторым вопросам", таким, как, например, причины возникновения конфликта на юго-востоке Украины.

"Но мы согласны в том, что надо прекратить насилие, боевые действия, мы согласны в том, что только мирное решение поможет добиться успеха", - сказал он, подчеркнув, что ключевым фактором успеха в этом вопросе является "исполнение Минских договоренностей".

Делегация российских парламентариев во главе в Матвиенко прибыла в Страсбург для участия в европейской конференции председателей парламентов, которая начнется 15 сентября. В программе пребывания спикера Совфеда встречи с представителями ряда национальных парламентов и генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом.

В апреле 2014 года российская делегация была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы, из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции продолжают действовать. В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В начале 2016 года Москва отказалась подавать заявку на участие в январской сессии ассамблеи, на которой подтверждаются полномочия делегаций на весь год.

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