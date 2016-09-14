Лавров напомнил Керри о необходимости отмежевания опекаемой США оппозиции от террористов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Джоном Керри реализацию российско-американской договоренности по закреплению перемирия в Сирии и совместной борьбе с террористами. \

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Как сообщили в МИД РФ, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"Обсуждался ход реализации российско-американской договоренности от 9 сентября по закреплению перемирия в Сирии, обеспечению гуманитарного доступа и совместной борьбе с террористами из "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства" (запрещенные в РФ террористические организации - прим. ТАСС), - отметили в министерстве. - Лавров подчеркнул необходимость скорейшей реализации обещания США об отмежевании опекаемых Вашингтоном отрядов умеренной оппозиции от "Джебхат ан-Нусры" и тех группировок, которые фактически слились с этим подразделением "Аль-Каиды".