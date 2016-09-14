Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чуркин считает "абсурдным" сравнение рейтингов Путина и Хусейна

Политика
14 сентября, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Постоянный представитель РФ при ООН также считает неудивительным, что Россия стала основной темой обсуждения для кандидатов на пост президента США
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сравнение рейтингов президента России Владимира Путина и Саддама Хусейна абсурдным и неудачным с политической точки зрения. Такое мнение в эфире телеканала RT высказал постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

Смотрите также
Барак Обама
Обама считает, что для Трампа Путин "это образец для подражания"

"Я уверен, что он (Обама - прим. ТАСС) достаточно образованный человек, чтобы понимать, что такое заявление просто абсурдно. Порой политики делают заявления, а потом сожалеют о сказанном", - сказал он. "Президент Путин невероятно популярный лидер в США. Много споров ведется о его роли на международной арене и в России", - сказал он.

Чуркин считает неудивительным, что Россия стала основной темой обсуждения для кандидатов на пост президента США. При этом он выразил надежду, что власти США "сосредоточатся на работе, а не на таких заявлениях".

"Мы должны решать множество глобальных проблем. Подобной точки зрения мы придерживаемся на протяжении долгого времени, мы должны сфокусироваться на текущих проблемах", - считает он.

Ранее президент США Барак Обама, выступая в поддержку кампании Хилари Клинтон, сравнил рейтинги президента РФ Владимира Путина и бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США Россия
Персоны
Обама, Барак Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
2
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
3
Песни о родине и "шерше ля фам": чем запомнился Владимир Маркин
4
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
5
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
6
Генштаб: Черноморский флот России может уничтожить десант противника еще в портах
7
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
Темы дня
Реклама