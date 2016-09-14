Чуркин считает "абсурдным" сравнение рейтингов Путина и Хусейна

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сравнение рейтингов президента России Владимира Путина и Саддама Хусейна абсурдным и неудачным с политической точки зрения. Такое мнение в эфире телеканала RT высказал постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.
"Я уверен, что он (Обама - прим. ТАСС) достаточно образованный человек, чтобы понимать, что такое заявление просто абсурдно. Порой политики делают заявления, а потом сожалеют о сказанном", - сказал он. "Президент Путин невероятно популярный лидер в США. Много споров ведется о его роли на международной арене и в России", - сказал он.
Чуркин считает неудивительным, что Россия стала основной темой обсуждения для кандидатов на пост президента США. При этом он выразил надежду, что власти США "сосредоточатся на работе, а не на таких заявлениях".
"Мы должны решать множество глобальных проблем. Подобной точки зрения мы придерживаемся на протяжении долгого времени, мы должны сфокусироваться на текущих проблемах", - считает он.
Ранее президент США Барак Обама, выступая в поддержку кампании Хилари Клинтон, сравнил рейтинги президента РФ Владимира Путина и бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.