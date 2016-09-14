Чуркин допускает создание глобальной коалиции по борьбе с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин считает, что глобальная коалиция по борьбе с терроризмом в Сирии может быть создана в ближайшее время. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу RT.

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"Считаю, что если Женевские соглашения будут работать, то мы подойдем очень близко к тому, что было предложено президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал он, отвечая на вопрос журналистки о том, можно ли говорить о первых проявлениях формирования глобальной коалиции.

Чуркин отметил, что представители и России, и США действуют взвешенно, принимая какие-либо решения по сирийскому вопросу. "Я считаю, что политики обеих сторон достаточно прагматичны, чтобы понимать, что ставки слишком высоки и, в конце концов, мы руководствуемся интересами наших стран и тем, что считаем нужным сделать для решения международных проблем", - сказал он, подчеркнув, что "нужно сфокусироваться на проблемах".

Президент РФ Владимир Путин, выступая в 2015 году на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал мировое сообщество создать международную антитеррористическую коалицию с участием исламских стран.

Пакет из пяти документов

В конце прошлой недели глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают договоренности о разграничении оппозиции и террористов, процедуры реагирования на нарушение перемирия, а также вопросы доставки гуманитарной помощи.

На территории Сирии с 19:00 мск 12 сентября действует режим прекращения огня в соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах в Женеве. Предполагается, что режим тишины будет продлен на более длительный срок.