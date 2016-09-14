МО РФ: российско-американские каналы связи в Сирии успешно функционируют

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Созданные в соответствии с Меморандумом российско-американские каналы связи в Сирии успешно функционируют.
Это отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, сообщив о состоявшейся шестой видеоконференции уполномоченных представителей оборонных ведомств России и США по вопросам выполнения Меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии от 20 октября 2015 г.
"Механизм позволяет минимизировать риск возникновения инцидентов между самолетами ВКС России и возглавляемой США коалиции", - отметили в российском военном ведомстве.