МО РФ: российско-американские каналы связи в Сирии успешно функционируют

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Созданные в соответствии с Меморандумом российско-американские каналы связи в Сирии успешно функционируют.

Это отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, сообщив о состоявшейся шестой видеоконференции уполномоченных представителей оборонных ведомств России и США по вопросам выполнения Меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии от 20 октября 2015 г.

"Механизм позволяет минимизировать риск возникновения инцидентов между самолетами ВКС России и возглавляемой США коалиции", - отметили в российском военном ведомстве.