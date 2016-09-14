Неверов предлагает передать изъятые по делу Захарченко деньги Смоленской области

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" предложил передать изъятые по делу Дмитиря Захарченко 8,5 млрд руб. Смоленской области, если происхождение этих средств не будет установлено.
"Этот полковник сказал, что это не его деньги. Пока не может найтись хозяин этих денег, я просто предлагаю передать их Смоленской области - там очень нужны деньги", - сказал в шутку Неверов, комментируя инцидент с Захарченко.