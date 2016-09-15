Матвиенко: в срочной финансовой поддержке центра нуждаются 15 российских регионов

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что 15 регионов РФ нуждаются в незамедлительной финансовой поддержке федерального центра.
"По моей оценке, порядка 15 субъектов находятся в критическом положении и нуждаются в незамедлительной финансовой поддержке", - заявила спикер Совфеда в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг на сайте издания.
Матвиенко отметила, что по двум регионам недавно была "достигнута договоренность с Минфином о поддержке". "Думаю, мы выведем их из критической зоны", - заметила она.
Спикер отметила, что, несмотря на совместные усилия сенаторов и правительства по замещению коммерческих кредитов регионов на бюджетные, госдолг субъектов РФ по итогам текущего года ожидается на уровне "примерно два с половиной триллиона (рублей)".
"Вместе с тем ситуацию не следует драматизировать. Главы регионов должны проводить разумную долговую, финансовую политику", - призвала Матвиенко, отметив, что "почти в каждом субъекте РФ имеются резервы роста, которые необходимо задействовать".