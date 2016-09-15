Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко: сенаторы по президентской квоте могут появиться в Совфеде в этом году

Политика
15 сентября, 2:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Президент может назначить до 17 членов палаты, то есть не более 10% от действующего численного состава
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила, что в этом или следующем году в верхней палате появятся сенаторы по президентской квоте.

"Это прерогатива только президента. Не исключаю, что, может быть, в этом году, может быть, в следующем в палате появятся сенаторы по президентской квоте", - заявила спикер Совфеда в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг на сайте издания.

Поправки в Конституцию РФ, дающие право главе государства направить в Совет Федерации своих представителей, были приняты парламентом в ходе весенней сессии 2014 года. Президент может назначить до 17 членов палаты (то есть не более 10% от действующего численного состава). При этом кандидаты в сенаторы от Российской Федерации освобождаются от требований ценза оседлости, действующих в отношении представителей субъектов РФ. Кроме того, вновь избранный глава государства не имеет права в течение своего первого президентского срока отозвать сенаторов, назначенных предшественником. До сих пор президент РФ ни разу не воспользовался своим правом назначать сенаторов от федерального центра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американский телеведущий "похоронил" Хиллари Клинтон в прямом эфире
2
Россиянин Алоян попал в новый хакерский список атлетов, принимавших допинг
3
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
4
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
5
ЦСКА сыграл вничью с "Байером" в матче группового этапа Лиги чемпионов
6
СМИ: США расширяют разведывательные операции против России
7
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
Темы дня
Реклама