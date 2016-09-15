Матвиенко: сенаторы по президентской квоте могут появиться в Совфеде в этом году

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила, что в этом или следующем году в верхней палате появятся сенаторы по президентской квоте.

"Это прерогатива только президента. Не исключаю, что, может быть, в этом году, может быть, в следующем в палате появятся сенаторы по президентской квоте", - заявила спикер Совфеда в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг на сайте издания.

Поправки в Конституцию РФ, дающие право главе государства направить в Совет Федерации своих представителей, были приняты парламентом в ходе весенней сессии 2014 года. Президент может назначить до 17 членов палаты (то есть не более 10% от действующего численного состава). При этом кандидаты в сенаторы от Российской Федерации освобождаются от требований ценза оседлости, действующих в отношении представителей субъектов РФ. Кроме того, вновь избранный глава государства не имеет права в течение своего первого президентского срока отозвать сенаторов, назначенных предшественником. До сих пор президент РФ ни разу не воспользовался своим правом назначать сенаторов от федерального центра.