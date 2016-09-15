Начальники Генштабов РФ и Турции обсудят в Анкаре сирийский кризис

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетит Анкару, где обсудит урегулирование сирийского кризиса со своим турецким коллегой генералом Хулуси Акаром. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"15 сентября начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов совершит рабочий визит в Турецкую Республику. В Анкаре он встретится со своим турецким коллегой генералом Хулуси Акаром, чтобы обсудить текущую обстановку и перспективы урегулирования кризиса в Сирийской Арабской Республике", - сказал Конашенков.
Сирийская рапсодия. Спецпроект ТАСС