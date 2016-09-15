Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Начальники Генштабов РФ и Турции обсудят в Анкаре сирийский кризис

Политика
15 сентября, 9:33 UTC+3
Встреча состоится 15 сентября
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетит Анкару, где обсудит урегулирование сирийского кризиса со своим турецким коллегой генералом Хулуси Акаром. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"15 сентября начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов совершит рабочий визит в Турецкую Республику. В Анкаре он встретится со своим турецким коллегой генералом Хулуси Акаром, чтобы обсудить текущую обстановку и перспективы урегулирования кризиса в Сирийской Арабской Республике", - сказал Конашенков.

Сирийская рапсодия. Спецпроект ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
2
Боксер Алоян заявил, что никогда не принимал запрещенных препаратов
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
5
МВФ выделил Киеву $1 млрд
6
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
7
Минфин предложил разделить полисы ОСАГО в зависимости от страховой суммы
Темы дня
Реклама