МИД РФ: Киев пока не уведомлял Москву о подаче иска в морской трибунал

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия пока не получала от Киева уведомления о подаче иска в Международный трибунал по морскому праву. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Киев обвиняет Москву в нарушении положений Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. Президент Украины Петр Порошенко в среду заявил, что поручил внешнеполитическому ведомству страны подать арбитражный иск против России и до конца дня уведомить об этом Москву.

"Мы слышали заявления о том, что Украина передала нам уведомление о подаче в арбитражный трибунал вопроса о якобы имеющих место нарушениях Россией своих обязательств по Конвенции ООН по морскому праву, - отметила Захарова. - Пока, однако, мы такого уведомления не получали. Россия как ответственное государство - участник конвенции добросовестно выполняет свои обязательства по этому международному договору. Разумеется, это касается и морских пространств вокруг Крымского полуострова".

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По ее словам, Украина, очевидно, считает, что "на эти пространства распространяются ее суверенитет, суверенные права и юрисдикция как прибрежного государства". "Вызывает удивление подобная трактовка статуса вод вокруг полуострова, - продолжила Захарова. - В результате воссоединения Крыма с Россией Украина больше не является прибрежным государством в отношении прилегающих к Крыму морских пространств и, следовательно, не обладает соответствующими правами в них".

"Данная украинская инициатива является ничем иным, как притязаниями на сам Крым. Естественно, государственная принадлежность суши не является предметом Конвенции по морскому праву. Если говорить о деятельности в морских пространствах вокруг полуострова, то мы неоднократно выражали готовность обсуждать с украинской стороной вопрос о существе конкретных видов такой деятельности. Тем не менее диалога с украинскими представителями не получилось по причине отказа украинской стороны", - отметила официальный представитель российского дипведомства.