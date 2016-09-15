МИД РФ: сомнения США в готовности России соблюдать соглашение по Сирии контрпродуктивны

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сомнение США в готовности России соблюдать соглашение по Сирии нелогично и не идет на пользу делу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Обратили внимание на заявление Белого дома США по поводу роли России в соблюдении режима прекращения боевых действий в Сирии. Почему-то американские коллеги со скептицизмом относятся к готовности нашей страны выполнять договоренности. Они считают, что режим прекращения боевых действий, по крайней мере так проходит в СМИ, является неким "испытанием для российской репутации", - отметила дипломат. - Странная постановка вопроса".

"С другой стороны, когда речь идет об испытаниях для репутации, значит, она есть. И в этом случае нашим американским коллегам есть чему позавидовать", - добавила Захарова.

"Считаем такого рода заявления нелогичными и контрпродуктивными, - подчеркнула она. - Печалит и заботит, что несмотря на тот позитив и конструктив, который был достигнут в Женеве, мы слышим заявления совершенно иного толка. Мы прекрасно понимаем природу этих заявлений, но они не идут на пользу дела. Должна вестись конструктивная работа".

По ее словам, примеры такой работы существуют. "Мы прекрасно знаем, что когда США хотят работать, они умеют работать. Мы исходим из того, что на смену такого рода заявлениям должна прийти ответственная работа по реализации достигнутых договоренностей", - сказала Захарова.

Позиции России и США по группировке "Ахрар аш-Шам" и размежевания умеренной оппозиции и террористов в некоторых вопросах не совпадают. Россия рассматривает достигнутые договоренности с США не как политические декларации, заявления о намерениях, а как документы, под которыми подписались Москва и Вашингтон. "Выполнение этих документов для России - прямая обязанность, - подчеркнула она. - Здесь надо смотреть не оптимистично, а как на документ, который необходимо реализовывать". Касаясь позиции России в отношении размежевания умеренной оппозиции и террористов, Захарова отметила, что позиция РФ по группировке "Ахрар аш-Шам" и в целом по задаче размежевания не совпадает в некоторых вопросах с позицией США".

Москва выступает за публикацию соглашений

Москва изначально выступала за то, чтобы предать гласности соглашения с США по Сирии, чтобы избежать спекуляций, заявила Захарова.

"Российская стороны изначально и в ходе согласования, и после достижения договоренностей, уговаривала американскую сторону предать гласности весь пакет документов, - сказала она. - Считаем, что это можно и нужно сделать, чтобы пакет документов не был предметом спекуляций".

"Прекрасно знаем, как часто документы утекают в СМИ не по инициативе России, а именно по инициативе американской стороны, - добавила дипломат. - Конечно, никого сейчас в предварительном плане не подозреваем и не осуждаем. Но мы работаем с этими утечками практически на ежедневной основе".

Именно, чтобы "избежать неправильных трактовок и манипулирования сторонами конфликта, которые детально не в курсе достигнутых договоренностей", по словам Захаровой, Москва предлагала и сейчас предлагает предать гласности данный документ.

Накануне замначальника пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность полной или частичной публикации соглашения с Россией по перемирию в Сирии. При этом он уточнил, что окончательное решение об том все еще не принято.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри в ночь на 10 сентября после рекордных по продолжительности 13-часовых переговоров заявили о достижении соглашения по Сирии. Оно предусматривает возобновление режима прекращения боевых действий, размежевание оппозиции и террористов, разграничение зон ударов по террористам ВКС РФ и ВВС США.

Лавров и Керри тогда же выразили надежду, что соглашение приведет к возобновлению межсирийских переговоров. Де Мистура, в свою очередь, сообщил, что намерен проконсультироваться с генеральным секретарем ООН относительно сроков возобновления таких переговоров.

Встреча де Мистуры с сирийской оппозицией

Вопрос о встрече спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с сирийской оппозицией в октябре прорабатывается, отметила Захарова.

"Что касается встречи по линии ООН де Мистуры с сирийской оппозицией, эта тема находится в проработке", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

"Считаем, что запуск политического трека сирийского урегулирования чрезвычайно важен", - подчеркнула дипломат.