Захарова: ООН является уникальной площадкой для равноправного диалога

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций является уникальной площадкой для равноправного диалога, Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"13 сентября в Нью-Йорке открылась 71-я сессия Генассамблеи ООН, - сказала дипломат. - Одной из основных задач российского внешнеполитического курса остается укрепление центральной роли ООН в мировых делах".

Захарова отметила, что ООН - это структура, которой нет равных по представительности и универсальности. "По нашему мнению, она является уникальной площадкой для равноправного диалога, который направлен на поиск и выработку взаимоприемлемых компромиссов в условиях, осложненных внешнеполитических процессов, - подчеркнула она. - Российская делегация в ходе нынешней сессии будет проводить линию на разрешение конфликтов политико- дипломатическими средствами при уважении суверенитета и права народов самостоятельно принимать свой путь развития".

Дипломат напомнила, что повестка дня 71-й сессии Генассамблеи ООН насчитывает 170 пунктов, затрагивающих такие сферы, как содействие экономическому росту, устойчивому развитию, поддержание международного мира и безопасности, обеспечение верховенства права, борьба с международным терроризмом.

"Общеполитическая дискуссия в рамках сессии будет проходить в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября, - сообщила Захарова. - Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Росси Сергей Лавров".