МИД РФ: заявления Польши о причастности РФ к крушению Ту-154 безответственны

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Очередные русофобские заявления Польши ведут к дальнейшему подрыву отношений с Россией. Такое мнение высказала сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления ряда представителей руководства Польши о том, что российская сторона причастна к крушению "борта номер один" под Смоленском в 2010 году.

По ее словам, министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич и глава МИД страны Витольд Ващиковский снова "отметились" целым рядом русофобских заявлений, которые выходят за грань абсурда.

"Суть этих заявлений сводится к тому, что Россия якобы причастна к организации катастрофы польского президентского самолета над Смоленском 10 апреля 2010 года, - сказала она. - Такие безответственные провокационные высказывания отражают внутриполитическую ситуацию в Польше и ведут к дальнейшему подрыву без того переживающих не лучшие времена отношений между нашими странами".

Как напомнила Захарова, на днях глава подкомиссии по перерасследованию обстоятельств катастрофы польского "борта номер один" под Смоленском указал на появление новой, ранее не известной записи переговоров диспетчеров аэродрома "Смоленск Северный". "Я хочу отметить, что все записи переговоров как диспетчеров между собой, так и переговоров диспетчеров с экипажем самолета были еще в январе 2011 года обнародованы и опубликованы, - подчеркнула Захарова. - В сети официально выложена реконструкция авиакатастрофы, где включены аудиозаписи данных переговоров".

"Все эти записи в свое время были тщательно изучены международной комиссией, в работе которой участвовали в первую очередь участвовали сами поляки, - отметила дипломат. - Все эти материалы были официально переданы польской стороне и ими также опубликованы".

"Если польская сторона утверждает, что у нее появились какие-то новые материалы по этому делу, то мы призываем незамедлительно предъявить их и международной общественности и нам во избежании спекуляции и дальнейшего усиления недопонимания", - заключила Захарова.