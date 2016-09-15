Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: давление на Киев необходимо активизировать для выполнения им "Минска-2"

Политика
15 сентября, 11:15 дата обновления: 15 сентября, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Мария Захарова подчеркнула, что "очень важно не ослаблять, а наоборот интенсифицировать это давление, чтобы Киев хоть как-то начал продвигаться вперед"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Давление на Киев необходимо активизировать для выполнения им минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Что касается визита (главы МИД Германии Франка- Вальтера) Штайнмайера на Украину, главное сейчас - максимальное давление на Киев по выполнению минских договоренностей", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что "очень важно не ослаблять, а наоборот интенсифицировать это давление, чтобы Киев хоть как-то начал продвигаться вперед".

Она также напомнила, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсуждал эту тему в ходе ряда телефонных разговоров с главой МИД Германии, которая сейчас является действующим председателем ОБСЕ.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро прибыли в город Краматорск, расположенный в Донбассе на территории, контролируемой украинскими войсками. Отмечается, что поездка в зону конфликта глав МИД ведущих стран ЕС является первым такого рода визитом с момента начала военных действий на востоке Украины в апреле 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
2
Маркин призвал "не смешить людей" заявлениями об отставке Бастрыкина
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
Малкин: Овечкин, Дацюк и Кузнецов хорошо сыграли в хоккейном матче с канадцами
5
В Германии произошли столкновения беженцев с местными жителями
6
Источник: показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка
7
Порошенко: финал футбольной Лиги чемпионов 2018 года пройдет в Киеве
Темы дня
Реклама