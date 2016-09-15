МИД РФ: давление на Киев необходимо активизировать для выполнения им "Минска-2"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Давление на Киев необходимо активизировать для выполнения им минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Что касается визита (главы МИД Германии Франка- Вальтера) Штайнмайера на Украину, главное сейчас - максимальное давление на Киев по выполнению минских договоренностей", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что "очень важно не ослаблять, а наоборот интенсифицировать это давление, чтобы Киев хоть как-то начал продвигаться вперед".

Она также напомнила, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсуждал эту тему в ходе ряда телефонных разговоров с главой МИД Германии, которая сейчас является действующим председателем ОБСЕ.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро прибыли в город Краматорск, расположенный в Донбассе на территории, контролируемой украинскими войсками. Отмечается, что поездка в зону конфликта глав МИД ведущих стран ЕС является первым такого рода визитом с момента начала военных действий на востоке Украины в апреле 2014 года.