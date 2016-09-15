Россия предложила БРИКС создать единую базу террористов

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, предложил создать общую базу данных, которая объединит информацию об иностранных террористах. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

"На встрече Николай Патрушев заявил, в частности, о необходимости создания единой базы данных "пятерки", содержащей сведения об иностранных террористах-боевиках, выработки дополнительных механизмов обмена информацией о перемещениях террористов и упрощенных процедур их передачи", - сказал Аношин.

В Нью-Дели состоялось заседание высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Обсуждены проблемы международной и региональной безопасности. В частности, вопросы информационной, общественной, экологической, энергетической безопасности, темы противодействия международному терроризму и экстремизму. Состоялся также обмен оценками последних событий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Участники встречи договорились о дальнейшем расширении диалога по вопросам безопасности, наращивании обмена информацией, более тесной координации совместных действий, в том числе по линии спецслужб и правоохранительных органов.

Российскую делегацию возглавил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.