Памфилова позитивно оценивает прямые выборы губернаторов и возвращение одномандатников

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова позитивно оценивает возвращение прямых выборов глав регионов и смешанной системы выборов в Госдуму, при этом ее разочаровали прошедшие на телеканалах предвыборные дебаты. Об этом она заявила в четверг на презентации информационного центра Центризбиркома зарубежным журналистам и представителям дипломатического корпуса.

"Я как плюс отмечаю, что возвращены прямые выборы губернаторов и что вернули одномандатные округа", - сказала она.

Памфилова напомнила, что в единый день голосования, 18 сентября, пройдет более 5 тыс. кампаний разного уровня, всего будет распределено порядка 40 тыс. мандатов. "В некоторых регионах нашим избирателям придется голосовать по девяти бюллетеням, поскольку, помимо кампании по выборам депутатов Госдумы, у нас в 39 субъектах Федерации будут проходить выборы в законодательные собрания, и еще семь руководителей регионов тоже будут избираться", - заметила глава ЦИК.

По мнению Памфиловой, особо конкурентная борьба развернулась в одномандатных округах. "У нас в некоторых округах до 18 кандидатов на одно место, но в основном 14,5 человек на место. Именно в одномандатных округах наиболее интересная конкуренция идет", - подчеркнула она.

При этом глава ЦИК высказала некоторое разочарование предвыборными дебатами, прошедшими в прайм-тайм на федеральных государственных телеканалах. "Я не могу сказать, что дебаты - из того, что я видела, - были интересными. Были интересные моменты, но в принципе надо форму восстанавливать, надо, чтобы дебаты были интересными", - сказала она.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы законодательных собраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тыс. муниципальных кампаний. В общей сложности будет замещаться порядка 38 тыс. мандатов, в кампаниях всех уровней участвуют более 103 тыс. кандидатов.