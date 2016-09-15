Песков: возобновление встреч в "нормандском формате" возможно с появлением конкретных тем

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Возобновление встреч на высшем уровне в "нормандском формате" возможно при появлении перспективы обсуждения конкретных вопросов, связанных с реализацией минских соглашений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможно ли возобновление таких встреч в связи с объявленным перемирием в Донбассе.

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"В случае, если появится перспектива обсуждения субстантивных, конкретных вопросов, связанных с реализацией минских соглашений, то тогда есть смысл проводить встречу "нормандской четверки" на высшем уровне. Но для этого необходима ситуация, когда появятся реальные вопросы для обсуждения", - сказал Песков.

Он напомнил, что об этом шла речь во время переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Китае в начале сентября.

Москва будет приветствовать визит на Украину глав МИД Франции и Германии, если он будет способствовать выполнению Киевом минских договоренностей.

"Если эти визиты будут каким-то образом способствовать выполнению Украиной обязательств, взятых на себя по минским договоренностям, то это можно будет только приветствовать", - заявил Песков. Представитель Кремля отметил, что обязательства Киева "хорошо известны: они четко прописаны, однозначно в минских документах".

Он отказался более подробно говорить на эту тему: "Это не наш вопрос (комментировать поездку глав МИД Франции и Германии); осуществляются контакты в рамках двусторонних отношений, здесь нет никакого повода для комментариев".

Песков обратил внимание на то, что "Москва не могла обещать (прекращения огня на востоке Украины), потому что Москва не является участником этого конфликта, и Москва не может объявить прекращение огня". "На линии разделения с одной стороны находятся вооруженные силы Украины, а с другой стороны находятся вооруженные силы Донбасса, ополченцы", - пояснил он.

Министры иностранных дел Германии, Франции и Украины в среду в Киеве провели переговоры, по итогам которых раскрыли некую "дорожную карту" из трех этапов для активизации минского процесса. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил о планах создания в Донбассе пилотных зон безопасности. Он ожидает, что на следующей неделе на встрече в Минске Контактная группа договориться об отводе войск от линии разграничения в нескольких районах.