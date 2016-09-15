В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ничего не знает о якобы грядущей отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, о которой сообщило РБК.

"Мне ничего об этом неизвестно, я не могу ответить на этот вопрос", - признался представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать возможность отставки Бастрыкина и перестановок в руководстве Следственного комитета после выборов в Госдуму 18 сентября.

Песков добавил, что "какой-либо новой информацией" он не располагает.

В среду Песков говорил журналистам, что "какой-либо речи ни о каких отставках не идет".