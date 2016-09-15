Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина

Политика
15 сентября, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Сайт РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что глава СК покинет свой пост после выборов в Госдуму
Материал из 1 страницы
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ничего не знает о якобы грядущей отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, о которой сообщило РБК.

Смотрите также
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Маркин призвал "не смешить людей" заявлениями об отставке Бастрыкина

"Мне ничего об этом неизвестно, я не могу ответить на этот вопрос", - признался представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать возможность отставки Бастрыкина и перестановок в руководстве Следственного комитета после выборов в Госдуму 18 сентября.

Песков добавил, что "какой-либо новой информацией" он не располагает.

В среду Песков говорил журналистам, что "какой-либо речи ни о каких отставках не идет".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Бастрыкин, Александр Иванович
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина
2
В Германии произошли столкновения беженцев с местными жителями
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
5
РСА: предложенная Минфином реформа ОСАГО не проходила актуарных расчетов
6
Источник: показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка
7
Захарова пожелала Клинтон дойти до финиша и не потерять эстафетную палочку
Темы дня
Реклама