В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ничего не знает о якобы грядущей отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, о которой сообщило РБК.
"Мне ничего об этом неизвестно, я не могу ответить на этот вопрос", - признался представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать возможность отставки Бастрыкина и перестановок в руководстве Следственного комитета после выборов в Госдуму 18 сентября.
Песков добавил, что "какой-либо новой информацией" он не располагает.
В среду Песков говорил журналистам, что "какой-либо речи ни о каких отставках не идет".