Захарова пожелала Клинтон дойти до финиша и не потерять эстафетную палочку

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала кандидату в президенты США Хиллари Клинтон дойти до финиша в президентской гонке и не потерять эстафетную палочку.

"Наша принципиальная позиция - не вдаваться в ход избирательной кампании в США, - сказала дипломат, комментируя слова американского президента Барака Обамы о том, Клинтон сумеет выдержать весь президентский срок, если победит на выборах. - Что касается этого заявления президента Обамы, то главное, чтобы эстафетная палочка не упала и не было принято решения о том, чтобы запустить эстафету повторно".

Захарова провела параллель с эпизодом на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро, когда во время квалификационных забегов команд американки потеряли эстафетную палочку и заняли последнее место, отстав от основной группы на 20 секунд.

Апелляционное жюри IAAFтогда решило, что спортсменкам из США помешали соперницы, и позволило им повторно пройти дистанцию, в результате чего они заняли первое место. "Смотрел ли президент Обама Олимпийские Игры?" - риторически поинтересовалась дипломат.

13 сентября Обама провел своего рода "физзарядку" для сторонников Демократической партии США на предвыборном митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания). Его выступление было преимущественно посвящено чествованию Клинтон, которую он хочет видеть своей преемницей в Белом доме, и резкой критике ее соперника-республиканца Дональда Трампа. Прозрачным намеком на физическое состояние Клинтон стали слова Обамы о том, что ему "пришла пора передать эстафетную палочку". "Хиллари примет эту эстафету и пробежит всю дистанцию до финиша", - сказал действующий президент США.