Минобороны РФ: подконтрольная США "умеренная оппозиция" усиливает обстрелы в Сирии

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Подконтрольная США "умеренная оппозиция" по итогам третьего дня режима перемирия в Сирии усиливает обстрелы жилых кварталов, при этом соблюдает "режим тишины" только сирийская армия, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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"По итогам третьего дня их (соглашений по Сирии) реализации только сирийская армия соблюдает режим тишины. В то время как ведомая США "умеренная оппозиция" наращивает количество обстрелов жилых кварталов. Более того, складывается впечатление, что целью "словесной завесы" Вашингтона является намерение скрыть невыполнение своей части обязательств. Прежде всего по разделению формирований "умеренной оппозиции" и террористов", - сказал Конашенков.

По его словам, Россия с первых минут реализует взятые на себя обязательства. В частности, были развернуты пункты пропуска в Алеппо, российский Центр примирения враждующих сторон ведет круглосуточный мониторинг обстановки во всех районах Сирии, подпадающих под соглашение. В связи с этим официальный представитель военного ведомства заявил, что заявления представителей Госдепартамента США и Пентагона о перспективах выполнения Россией достигнутых соглашений по Сирии "вызывают недоумение".

"Наконец, сирийское правительство полностью готово к синхронному с оппозицией отведению войск от трассы Кастелло для обеспечения безопасного следования гуманитарных конвоев ООН", - напомнил Конашенков.

"Теперь возникает вопрос: где же та "умеренная оппозиция", о готовности которой к соблюдению режима прекращения боевых действий нам так много говорили наши американские партнеры?" - добавил он.