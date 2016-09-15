Британские парламентарии призвали Минобороны разработать меры по сдерживанию России

ЛОНДОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британские парламентарии рекомендовали Минобороны Соединенного Королевства разработать планы в отношении России, которые бы учитывали "быстрые темпы милитаризации российского государства". Об этом говорится в докладе "Россия: выводы для обороны и безопасности Соединенного Королевства", опубликованном Комитетом по обороне в парламенте Великобритании.

"Министерство обороны Великобритании должно разработать свои планы как часть более широкой стратегии по отношению к России, признать быстрые темпы милитаризации российского государства и разработать меры для его сдерживания", - говорится в документе.

Аналогичный доклад был опубликован в июле. Его современная редакция включает ответы правительства на ранее высказанные предложения парламентариев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что данный доклад полон клише и заезженных тезисов.

"Логика авторов специфическая, доклад очень противоречивый, воспроизводит ряд клише, давно заезженных тезисов о якобы агрессивных действиях России на Украине. Авторы при этом констатируют удручающее состояние российско-британских отношений - это правда. Содержится и призыв восстановить сотрудничество с Россией, что является здравым смыслом", - сказала она.

Вместе с тем в тексте есть и призыв к ЕС расширить санкции в отношении РФ.

"Содержится стыдливая оговорка, что после Brexit способность Лондона продавить санкции подвергается испытанию", - отметила дипломат.

"Доклад отражает хаос и разброд политической мысли в Великобритании, нас беспокоит уровень компетентности британских аналитиков по России", - сказала представитель МИД РФ.