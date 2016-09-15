В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе проходят досрочные выборы депутатов Госдумы

КАИР, 15 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Представители российской диаспоры, проживающие в курортных городах Египта Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, участвуют сегодня в досрочных выборах депутатов Госдумы. Об этом рассказал ТАСС советник-посланник посольства РФ в Каире, председатель участковой избирательной комиссии Артем Поляков.

Голосование на курортах

"В Хургаду и Шарм-эш-Шейх выездными комиссиями была заранее доставлена вся необходимая документация, поступившие из Москвы бюллетени, переносные урны, - отметил он. - Голосование проводится с 08:00 до 20:00 по местному времени (09:00-21:00 мск) на территории отеля Sunrise Grand Select Crystal Bay Resort ("Санрайз гранд селект кристал бэй ризорт", Хургада) и в British House ("Бритиш хаус") на площади Сохо (Шарм-эш-Шейх). После завершения выборов опечатанные урны будут доставлены обратно в Каир".

В провинции Красное море зарегистрировано около 20 тысяч избирателей, в Шарм-эш-Шейхе - 5 тысяч. Главным образом это вышедшие замуж за египтян россиянки, постоянно проживающие в Египте. В связи с отсутствием авиасообщения между двумя государствами на местных курортах практически нет российских туристов, за исключением тех, кто приехал туда отдохнуть самостоятельно через третьи страны. "При наличии открепительных удостоверений на курортах смогут проголосовать и те, кто там отдыхает, - все полномочия у выездных комиссий для этого есть", - отметил российский дипломат.

По информации ТАСС, к настоящему моменту в курортных городах явка наблюдается незначительная, к полудню проголосовали всего несколько человек. По словам председателя избирательной комиссии, для оповещения российских граждан были задействованы все возможные способы: информацию о дне голосования разместили на сайтах посольства и консульского отдела, в социальных сетях и газете, которая распространяется среди соотечественников.

Каир и Александрия

В Каире и Александрии выборы депутатов Госдумы пройдут 16 сентября. "Сделано это, исходя из такой же логики, как и в России, где они пройдут 18 числа, в воскресенье, в единый день голосования, - пояснил Поляков. - Мы организовали голосование в пятницу, выходной в стране день, чтобы как можно больше наших соотечественников смогли принять в них участие, добраться до посольства, учитывая, что многие работают. Кроме того, из-за большого автомобильного трафика в будние дни, в пятницу это будет удобнее сделать".

В Каире зарегистрировано порядка 3,5 тысячи избирателей, в Александрии - около 600 человек. В столичный избирательный округ вошли также российские загранучреждения - посольство, торговое представительство, Российский центр науки и культуры, СМИ, работающие здесь российские компании - в общей сложности несколько сотен человек и членов их семей.

Подготовка к выборам

"В преддверии выборов участковая комиссия из числа сотрудников посольства РФ провела необходимую подготовку, было выделено помещение на территории посольства, проинформированы местные власти, полиция, - рассказал Поляков. - Выездное голосование было согласовано с местными администрациями, налажен контакт в Хургаде и Шарме. Ими было оказано необходимое содействие и в плане выделения помещений и обеспечения безопасности. В Каире работаем вместе с МИД АРЕ и другими структурами, чтобы все прошло без эксцессов".

По словам дипломата, доставленные со всех городов урны будет вскрыты одновременно в пятницу вечером после завершения голосования в Каире и Александрии, и начнется подсчет голосов, заполнены необходимые документы и проинформирована Москва, где создана комиссия МИД по выборам.