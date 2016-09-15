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На 40 вокзалах РЖД организуют избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму

Политика
15 сентября, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Избирательные участки на вокзалах РЖД будут открыты в 24 субъектах РФ. Они будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Государственной думы будут работать 18 сентября на сорока вокзалах ОАО "РЖД". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе российской компании.

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"18 сентября 2016 г. на 40 железнодорожных вокзалах ОАО "РЖД" будут открыты избирательные участки для голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации 2016 г. Для участия в голосовании пассажирам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина, а также открепительное удостоверение", - отметили в РЖД.

Уточняется, что избирательные участки будут открыты в 24 субъектах РФ. Они будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Так, в Москве можно будет проголосовать на Казанском, Ленинградском, Ярославском, Курском, Павелецком, Киевском и Белорусском вокзалах, в Санкт-Петербурге - на Московском и Ладожском.

Также участки откроют на вокзалах в городах Благовещенск, Астрахань, Волгоград, Воронеж, Чита, Киров, Красноярск, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Уфа, Махачкала, Владикавказ, Екатеринбург, Челябинск, Ярославль и др.

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