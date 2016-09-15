На 40 вокзалах РЖД организуют избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Государственной думы будут работать 18 сентября на сорока вокзалах ОАО "РЖД". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе российской компании.

"18 сентября 2016 г. на 40 железнодорожных вокзалах ОАО "РЖД" будут открыты избирательные участки для голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации 2016 г. Для участия в голосовании пассажирам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина, а также открепительное удостоверение", - отметили в РЖД.

Уточняется, что избирательные участки будут открыты в 24 субъектах РФ. Они будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Так, в Москве можно будет проголосовать на Казанском, Ленинградском, Ярославском, Курском, Павелецком, Киевском и Белорусском вокзалах, в Санкт-Петербурге - на Московском и Ладожском.

Также участки откроют на вокзалах в городах Благовещенск, Астрахань, Волгоград, Воронеж, Чита, Киров, Красноярск, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Уфа, Махачкала, Владикавказ, Екатеринбург, Челябинск, Ярославль и др.