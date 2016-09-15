Ушаков: отдельной встречи Путина и Лукашенко в Бишкеке не предусмотрено

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Отдельной встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе саммита стран СНГ 16-17 сентября в Бишкеке не предусмотрено, однако, общение лидеров двух стран может состояться "на ногах" на торжественном приеме. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Имеется в виду, что в ходе официального приема вечером 16 числа и затем в ходе неофициального общения тоже вечером не исключены так называемые контакты лидеров "на ногах", в том числе, возможна и беседа с президентом Лукашенко, но официально в программе этой беседы нет", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, запланирована ли на саммите отдельная встреча Путина и Лукашенко.

При этом помощник президента не исключил, что Путин в таком же формате может пообщаться с лидерами и других стран.

По данным принимающей стороны, участие в саммите подтвердили президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана. "Молдавию на встрече будет представлять премьер-министр, Туркмению - первый заместитель председателя кабинета министров, Украину - чрезвычайный и полномочный посол в Киргизстане, а Узбекистан - руководитель МИД", - сообщил ранее заместитель руководителя аппарата президента Киргизии Сапар Исаков.