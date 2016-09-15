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Путин 4 октября примет участие в межрегиональном форуме РФ - Казахстан в Астане

Политика
15 сентября, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
При этом помощник президента РФ не исключил, что главы двух государств пообщаются во время саммита СНГ в Бишкеке
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 октября планирует принять участие в межрегиональном российско-казахстанском форуме в Астане. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"У нас на 4 октября 2016 года в Казахстане запланировано проведение очередного межрегионального форума Россия - Казахстан, и там хорошая возможность предоставится для отдельной обстоятельной беседы нашего президента и главы Казахстана", - сказал он. Ушаков уточнил, что форум планируется провести в Астане.

При этом помощник президента РФ не исключил, что главы двух государств пообщаются во время саммита СНГ в Бишкеке в ходе официального приема в честь участников саммита СНГ вечером 16 сентября.

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