Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху"

Политика
15 сентября, 16:21 UTC+3 КЕРЧЬ КЕРЧЬ 15, сентября. /ТАСС
14 сентября премьер-министру РФ исполнился 51 год
Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Дмитрия Медведева с прошедшим накануне днем рождения и в качестве подарка преподнес картину "В цеху".

Смотрите также
У Медведева в день рождения будет рабочий график: до выборов в Госдуму полнедели

"У Дмитрия Анатольевича вчера был день рождения, вчера мне удалось его поздравить по телефону", - сказал Путин. "Но сегодня хотел бы сделать это лично и от нас всех вручить ему сувенир", - сказал Путин, вручив премьеру картину.

На холсте был изображен промышленный пейзаж. "Это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич сегодня занимается, - прокомментировал президент, очевидно, имея в виду напряженную работу главы правительства. - Эта картина называется "В цеху".

Путин никогда не забывает поздравлять своих подчиненных и выдающихся деятелей страны с днем рождения и каждый раз выбирает подарки со смыслом. К примеру актрисе Алисе Фрейндлих, сыгравшей роль в фильме "Соломенная шляпка", он подарил именно такой головной убор, министру спорта Виталию Мутко, который прославился своим выступлением на английском языке, но с весьма своеобразным произношением, - англо-русский разговорник, а главе Счетной Палаты Татьяне Голиковой - коллекционное издание гоголевского "Ревизора".

14 сентября Медведеву исполнился 51 год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху"
2
В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
На Чебаркульском полигоне в Челябинской области утонул танк
5
Экс-глава таможни Внукова объявлен в международный розыск
6
Глава Росстата признал необходимость повышения пенсионного возраста
7
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
Темы дня
Реклама