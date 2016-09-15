Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху"

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КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Дмитрия Медведева с прошедшим накануне днем рождения и в качестве подарка преподнес картину "В цеху".
"У Дмитрия Анатольевича вчера был день рождения, вчера мне удалось его поздравить по телефону", - сказал Путин. "Но сегодня хотел бы сделать это лично и от нас всех вручить ему сувенир", - сказал Путин, вручив премьеру картину.
На холсте был изображен промышленный пейзаж. "Это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич сегодня занимается, - прокомментировал президент, очевидно, имея в виду напряженную работу главы правительства. - Эта картина называется "В цеху".
Путин никогда не забывает поздравлять своих подчиненных и выдающихся деятелей страны с днем рождения и каждый раз выбирает подарки со смыслом. К примеру актрисе Алисе Фрейндлих, сыгравшей роль в фильме "Соломенная шляпка", он подарил именно такой головной убор, министру спорта Виталию Мутко, который прославился своим выступлением на английском языке, но с весьма своеобразным произношением, - англо-русский разговорник, а главе Счетной Палаты Татьяне Голиковой - коллекционное издание гоголевского "Ревизора".
14 сентября Медведеву исполнился 51 год.