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Генштаб ВС РФ: перемирие в Сирии за минувшие сутки было нарушено 45 раз

Политика
15 сентября, 17:03 UTC+3
Американская сторона до сих пор не предоставила российским военные точные данные о дислокации и численности "умеренной оппозиции" , также сообщили в ведомстве
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Режим прекращения огня в Сирии за минувшие сутки был нарушен 45 раз, по сравнению с первыми сутками перемирия количество нарушений возросло вдвое. Об этом сообщил журналистам первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Виктор Познихир.
"Вызывает озабоченность постоянный рост нарушений со стороны формирований оппозиции. Так, если за первые сутки их было зафиксировано 23, за вторые - 37, то за третьи - уже 45", - сказал Познихир на брифинге в Национальном центре управления обороной России.
Он уточнил, что накануне были зафиксированы обстрелы умеренной оппозицией жилых кварталов Алеппо и позиций правительственных сил в Латакии.

По его словам, увеличения количества обстрелов напрямую связано с тем, что американская сторона все еще не разделила умеренную оппозицию и группировку "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). "Хочу напомнить, что главным приоритетом российско-американских договоренностей о возобновлении в Сирии режима прекращения боевых действий является разделение территорий, находящихся под контролем ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), "Джебхат ан-Нусры" и умеренной оппозиции", - добавил генерал.
Режим прекращения огня в Сирии действует с 12 сентября. Вечером 14 сентября перемирие было продлено еще на 48 часов.

Активизировать усилия по реализации соглашений

Российские военные призывают США активизировать усилия по реализации соглашений о перемирии в Сирии, заявил Познихир.

"Призываем американскую сторону активизировать свои усилия по выполнению режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики", - сказал он на брифинге в Национальном центре управления обороной России.

"Российская Федерация продолжает планомерно выполнять взятые на себя обязательства в рамках российско- американского соглашения", - подчеркнул Познихир.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в ходе переговоров в Женеве согласовали пакет документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Перемирие вступило в силу 12 сентября и было продлено еще на 48 часов вечером 14-го.

Сирийские военные прекратили огонь и приступили к отводу танков, БМП и артиллерии для создания демилитаризованной зоны, также сообщают в ведомстве.

США не предоставили данные об "умеренной оппозиции"

Американская сторона до сих пор не предоставила российским военные точные данные о дислокации и численности "умеренной оппозиции" в Сирии, что затрудняет борьбу с боевиками и ставит под угрозу доставку гуманитарной помощи, сообщил Познихир.

"Американские партнеры до сих пор не предоставили нам точные данные о местах дислокации отрядов оппозиции. Переданные американской стороной материалы содержат лишь общий перечень подконтрольных им формирований. В нем не указаны районы, где действуют эти отряды, нет численности, а также фамилий полевых командиров", - сказал Познихир на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.
По словам генерала, такой подход американской стороны "не только затрудняет борьбу с непримиримыми боевиками "Джебхат ан-Нусры", но и ставит под угрозу доставку гуманитарной помощи". 

Российская и сирийская авиация прекратила удары по районам, где могут находиться отряды оппозиции, также отметил он.

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