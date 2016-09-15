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Чуркин: главы МИД ближневосточного "квартета" проведут встречу в Нью-Йорке 22 сентября

Политика
15 сентября, 18:04 дата обновления: 15 сентября, 19:53 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Постпред РФ при ООН напомнил об опубликованном 1 июля докладе "квартета", в котором содержатся рекомендации, призванные вывести из тупика усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта
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ООН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. "Квартет" международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ЕС, ООН) проведет встречу на уровне глав МИД 22 сентября в Нью-Йорке. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

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"22 сентября "на полях" недели высокого уровня 71-й сессии Генассамблеи пройдет министерское заседание ближневосточного квартета", - сказал дипломат.

Чуркин напомнил об опубликованном 1 июля докладе "квартета", в котором содержатся рекомендации, призванные вывести из тупика усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта. Международные посредники призвали прекратить поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, вернуть сектор Газа под контроль Палестинской национальной администрации (ПНА), а также бороться с насилием и терроризмом.

"Вновь хотели бы привлечь внимание к рекомендациям доклада четверки, опубликованного 1 июля. Убеждены, что продвижение в их реализации могло бы создать условия для оздоровления ситуации в палестино-израильских отношениях и перезапуска политического процесса на основе общепризнанных международных решений", - подчеркнул постпред РФ.

Он констатировал, что ситуация в палестино-израильском урегулировании остается сложной, а "риски эскалации конфликта по-прежнему высоки". Чуркин обратил внимание на новые инициативы по возобновлению мирного процесса, отметив, что "эти идеи сами по себе вроде неплохие". "Тем не менее, мы полагаем, что они должны дополнять усилия, предпринимаемые в рамках испытанного механизма "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию", - указал он. По его словам, "попытки перенести фокус на другие площадки лишь распылят внимание международного сообщества к палестинской проблеме".

Прямой диалог между палестинцами и израильтянами практически прекратился после провалившихся посреднических усилий, предпринятых США в 2013 и 2014 году. Ранее в сентябре Москва заявила о готовности организовать встречу президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые уже дали свое принципиальное согласие на проведение контактов. Как заявил сегодня Виталий Чуркин, Россия действует "в русле международных усилий по налаживанию переговорного процесса" между палестинцами и израильтянами.

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Чуркин, Виталий Иванович
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