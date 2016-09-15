Экс-следователь МВД Карпов просит лишить статуса адвоката Алису Образцову

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший следователь МВД Павел Карпов обратился в Минюст РФ с жалобой на действия адвоката депутата Дмитрия Гудкова Алисы Образцовой. Об этом она сообщила ТАСС.

"Карпов обратился в Минюст с требованием привлечь меня к дисциплинарной ответственности за якобы нарушения мною кодекса адвокатской этики. Фактически он требует лишить меня адвокатского статуса", - сказала она.

По ее словам, Минюст уже рекомендовал квалификационной коллегии Адвокатской палаты возбудить дисциплинарное производство.

В своей жалобе Карпов указывает, что адвокат неоднократно, по его мнению, нарушала закон об адвокатской этике. В частности, она позволяла себе публиковать в соцсетях оскорбительные высказывания в адрес Карпова по его иску о защите чести и достоинства к депутату Госдумы Дмитрию Гудкову. "Образцова позволяла себе публиковать оскорбительные высказывания в мой адрес, унижая мою честь и достоинство, называя меня "бывшим заурядным сотрудником; жадным сутяжником и т. д.", - говорится в жалобе Карпова.

Карпов обращает внимание Минюста на то, что данные высказывания адвоката, умаляющего его честь и достоинство "далеко не первые и не последние".