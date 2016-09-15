Вице-спикер Совфеда назвал выступление Парубия политической шизофренией

СТРАСБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов считает, что выступление председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия на европейской конференции глав парламентов в Страсбурге находится на грани политической шизофрении. Об этом он заявил журналистам.

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В своем выступлении спикер украинского парламента выразил неудовольствие участием в конференции "представителей страны агрессора", обвинил Россию в репрессиях против крымских татар, призвал не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму и не восстанавливать полномочия делегации РФ в ПАСЕ.

По словам Умаханова, он "успел уже переговорить с некоторыми участниками настоящей конференции". "Наверно, все они не будут столь резки в оценках. Но я это лично воспринимаю на грани политической шизофрении", - заявил сенатор.

По его мнению, "надо обладать скудостью ума, чтобы в такой аудитории при обсуждении важных вопросов опускаться до выпадов по двусторонней повестке дня". Он также отметил, что участники конференции восприняли речь Парубия "как нарушение общепринятого кодекса парламентского общения".

"Очень бы хотелось, чтобы наши украинские коллеги руководствовались здравым смыслом и нашли в себе силы для политической воли принимать решение, которое отвечает не маленькой группе людей, которые незаконно захватили власть на Украине, а отвечали интересам украинского народа", - сказал Умаханов. По его мнению, большая часть участников конференции разделяет мнение, что обсуждение двусторонних вопросов должно осуществляться в двустороннем формате.