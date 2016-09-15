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Матвиенко: Европа не может позволить себе "роскошь раскола" перед лицом общих угроз

Политика
15 сентября, 19:13 дата обновления: 15 сентября, 19:48 UTC+3 СТРАСБУРГ СТРАСБУРГ 15, сентября. /ТАСС
По мнению спикера Совета Федерации, "Европа переживает драматичный период своей истории" и "стоит перед фундаментальным выбором - объединение либо раскол"
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СТРАСБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Европа должна преодолеть раскол и конфронтацию перед лицом реальных общих угроз. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на европейской конференции председателей парламентов.

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По мнению Матвиенко, "Европа переживает драматичный период своей истории" и "стоит перед фундаментальным выбором - объединение либо раскол". "В обиход вернулись блоковое мышление и логика сфер влияния, многие европейцы оказываются жертвами и заложниками геополитики. Целые народы ставят перед искусственным выбором, заставляя отказываться от исторических связей с соседями", - отметила она.

Глава Совфеда напомнила, что Россия за 20 лет членства в Совете Европы проделала большой путь в сторону развития своей демократической системы на основе общеевропейских стандартов с учетом "исторических, национальных традиций более чем 190 (своих) народов и народностей". "Такие же подходы должны в конечном счете объединить и Европу", - заявила она, призвав европейцев использовать "богатейший опыт реализации подлинного мультикультурализма", накопленный Россией. "Европа больше не может себе позволить роскошь раскола и конфронтации - у нас слишком много общих проблем(…). Давайте работать вместе!" - заявила она.

Спикер также выступила против вмешательства во внутренние дела суверенных государств с целью "насильственной демократизации, которое приводит лишь к кровопролитию, хаосу, гуманитарным катастрофам", в том числе массовой миграции, захлестнувшей Европу. "Решить проблему массовой миграции можно лишь создав условия для возвращения беженцев на родную землю. Для этого нужно покончить с терроризмом, остановить войны, восстановить дома, школы, больницы, дать людям мирную, достойную жизнь", - уверена глава Совфеда.

Двусторонние встречи

Зарубежные участники европейской конференции глав парламентов в Страсбурге проявили большой интерес к проведению двусторонних встреч с российской делегацией, заявила Матвиенко.

"У меня сегодня было уже очень много двусторонних контактов, завтра еще четыре встречи, очень перегруженный день, и я этому очень рада. Причем запросы на двусторонние контакты исходили не от нас, а от наших партнеров", - сообщила она, отвечая на вопрос ТАСС.

Итоги первого дня работы конференции Матвиенко оценила как "очень позитивные". "И конференция, и мои двусторонние контакты еще раз подтвердили общее стремление всех парламентов Европы вместе с Советом Европы строить наш общий дом на европейских стандартах и ценностях", - добавила она.

В четверг глава Совфеда провела двусторонние встречи с главами делегаций Испании, Турции, Чехии, Сербии, а также с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. Завтра европейская конференция глав парламентов продолжит свою работу в Страсбурге в здании Совета Европы.

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Матвиенко, Валентина Ивановна
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