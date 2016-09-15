Матвиенко: вопрос санкций уже не так остро стоит для России

СТРАСБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Россия смогла адаптировать свою экономику и финансовые институты к последствиям западных санкций, поэтому вопрос их продления стоит для страны уже не так остро. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на полях конференции глав парламентов стран Совета Европы в Страсбурге.

"Эта тема уже не так остро стоит для нас, потому что во многом мы адаптировались к новым условиям - и наша экономика, и наши финансовые институты, - заявила Матвиенко журналистам. - Мы не ждем быстрой отмены санкций, потому что видим попытки сдержать рост России в мире. В первую очередь мы делаем все возможное для успешного социального и экономического развития нашей страны, повышения благосостояния наших граждан".

Матвиенко напомнила, что на Западе "все больше приходит осознание нецелесообразности санкционной политики". "В Европе есть целая группа стран, которые активно выступают за отмену санкций, потому что они нанесли огромный ущерб их экономикам", - пояснила спикер Совфеда.

По ее мнению, политическая ангажированность таких мер, как санкции против России, сегодня уже очевидна для всех. "Надеюсь, что будет начата поэтапная система (отмены) санкций. Уверена, что в конечном итоге восторжествует здравый смысл", - заключила Матвиенко.