Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ: перемирие в Сирии за сутки нарушалось 45 раз

Политика
15 сентября, 23:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями трех населенных пунктов в провинции Латакия
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в Сирии за сутки нарушался вооруженными формированиями 45 раз - в провинциях Алеппо (18), Хама (9), Дамаск (5), Хомс (12) и Латакия (1). Об этом сообщается в бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, размещенном на сайте Минобороны РФ.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

"В провинции Алеппо террористы из минометов, реактивных систем залпового огня и противотанковых ракетных комплексов обстреляли населенные пункты Эн-Найраб, Азизи и Беньямин, жилые кварталы Аз-Загра, 1070, Дар-Эль-Муаллиимин, Хай-эль- Ансари, Рамуси, Лерамон, Эр-Рамуси, цементный и газовый заводы, торговый центр "Кастелло", военную академию Эль-Асад и училище вооружения в городе Алеппо", - говорится в бюллетене.

В провинции Хама огню из реактивных систем залпового огня и минометов подверглись населенные пункты Маан, Махарда, Каукаб, Мардес, Кумхана и железнодорожная станция в населенном пункте Нарб-Нафса.

"Из минометов также были обстреляны в провинции Хомс населенные пункты Кормос, Тейб-Гарбия, Теснин, Тайр-Маала, Кафер-Нан, Ард-эль-Джабурин, Аля-Баси и Эр-Растан, в провинции Дамаск - Хараста, Касмия, Джаубар и больница Ибн-эль-Валид в городе Дамаск, в провинции Латакия обстрелам подверглись позиции подразделений Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе отметки 1154", - говорится в бюллетене.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Примирение конфликтующих сторон

Смотрите также
Инициативы РФ и США по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями трех населенных пунктов в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 619", - отмечается в документе.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-эш-Ших в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра.

"Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69", - говорится в бюллетене.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У пользователей "ВКонтакте" пропали сохраненные ранее аудиозаписи
2
Источник: четыре человека задержаны за попытку перекрыть Тверскую улицу в Москве
3
Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху"
4
Дочь Трампа оборвала интервью после показавшегося ей критическим замечания о ее отце
5
ФК "Зенит" победил израильский "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
6
UKAD сообщило, что 53 британца имели разрешение на прием запрещенных веществ
7
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
Темы дня
Реклама