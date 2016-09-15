Минобороны РФ: перемирие в Сирии за сутки нарушалось 45 раз

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в Сирии за сутки нарушался вооруженными формированиями 45 раз - в провинциях Алеппо (18), Хама (9), Дамаск (5), Хомс (12) и Латакия (1). Об этом сообщается в бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, размещенном на сайте Минобороны РФ.
"В провинции Алеппо террористы из минометов, реактивных систем залпового огня и противотанковых ракетных комплексов обстреляли населенные пункты Эн-Найраб, Азизи и Беньямин, жилые кварталы Аз-Загра, 1070, Дар-Эль-Муаллиимин, Хай-эль- Ансари, Рамуси, Лерамон, Эр-Рамуси, цементный и газовый заводы, торговый центр "Кастелло", военную академию Эль-Асад и училище вооружения в городе Алеппо", - говорится в бюллетене.
В провинции Хама огню из реактивных систем залпового огня и минометов подверглись населенные пункты Маан, Махарда, Каукаб, Мардес, Кумхана и железнодорожная станция в населенном пункте Нарб-Нафса.
"Из минометов также были обстреляны в провинции Хомс населенные пункты Кормос, Тейб-Гарбия, Теснин, Тайр-Маала, Кафер-Нан, Ард-эль-Джабурин, Аля-Баси и Эр-Растан, в провинции Дамаск - Хараста, Касмия, Джаубар и больница Ибн-эль-Валид в городе Дамаск, в провинции Латакия обстрелам подверглись позиции подразделений Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе отметки 1154", - говорится в бюллетене.
Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.
"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями трех населенных пунктов в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 619", - отмечается в документе.
Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-эш-Ших в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра.
"Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69", - говорится в бюллетене.
Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.