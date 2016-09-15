Аксенов не планирует в случае избрания переходить на работу в Госдуму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что не планирует в случае его избрания переходить на работу в Государственную думу.
"Я останусь работать в Республике Крым. Никаких планов уходить в Москву (Госдуму - прим. ТАСС) у меня нет", - сказал Аксенов. Он отметил, что его решение возглавить региональный список "Единой России" в Крыму является "элементом поддержки партии", подчеркнув при этом, что "административный ресурс не использует и агитацией не занимается".
Аксенов также отметил, что избирательная кампания по выборам в Госдуму в Крыму проходит спокойно. "Избирательная кампания проходит спокойно и сами выборы также пройдут спокойно. Мы впервые на территории Республики Крым не видим потока компромата, грязи и всего остального. На сегодняшний день я считаю, что кампания является образцом чистоты и добропорядочности", - сказал Аксенов.
Выборы депутатов Государственной думы в Крыму пройдут впервые. На территории полуострова образовано четыре округа: три в Республике Крым и один в городе федерального значения Севастополь. В одномандатных округах зарегистрировано по девять кандидатов в депутаты Госдумы, это представители "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР, Партии роста, "Патриотов России", "Коммунистов России", "Родины" и "Зеленых".
Выборы в Госдуму пройдут в России 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка пяти тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности будет замещаться порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвуют более 103 тысяч кандидатов.