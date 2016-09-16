Путин примет участие в саммите СНГ в Бишкеке

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в открывающемся в пятницу в Бишкеке заседании Совета глав государств СНГ.

Содружество отмечает в этом году 25-летний юбилей. Юбилейный саммит предваряет заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, где Россию представляет глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Визит Путина в столицу Киргизии продлится два дня - 17 сентября он проведет встречу с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым и станет гостем на торжественных мероприятиях по случаю 60-летия киргизского лидера.

Совет глав МИД СНГ

Рабочий день в государственной резиденции в Бишкеке начнется со встречи на уровне руководителей внешнеполитических ведомств стран СНГ. Как ожидается, министры окончательно согласуют и подготовят документы, которые будут представлены на Совете глав государств СНГ.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят практические меры по расширению многопланового взаимодействия между странами СНГ, обменяются мнениями по актуальным международным вопросам, сообщил МИД России в преддверии встречи. На повестке дня СМИД 16 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений многостороннего сотрудничества.

Одной из центральных тем заседания станет программа сотрудничества в борьбе с терроризмом на 2017-2019 годы. Кроме того, министры обсудят углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, в частности, решение о реализации в 2017 году межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", согласно которой, как предполагается, азербайджанскому городу Гянджа будет присвоен статус культурной столицы СНГ.

Также, как ожидается, будет принят план мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества между государствами на 2017-2018 годы. В повестке также есть проект соглашения о сотрудничестве в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования земли.

Саммит лидеров СНГ

После завершения встречи министров иностранных дел, во второй половине дня, начнет работу Совет глав стран СНГ. Как сказал накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков, участие в нем уже подтвердили президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, Молдавию на форуме представит премьер- министр, Туркмению - вице-премьер, Узбекистан - министр иностранных дел, Украину - посол в Киргизии.

После традиционного совместного фотографирования запланировано проведение двух заседаний - в узком и расширенном составах. По итогам последнего заседания состоится церемония подписания документов, а затем - официальный прием от имени хозяина саммита.

В узком составе планируется обсудить пять основных вопросов, хотя не исключены дискуссии по другим темам, которые предложит любой из президентов или глав делегаций. Среди запланированных тем - заявление глав государств в связи с 25-летием СНГ, вопрос об адаптации СНГ к современным реалиям, вопрос о переходе председательства в СНГ в 2017 году к России, о проведении очередного заседания Совета глав государств, а также вопрос о председателе Исполнительного комитета СНГ.

В частности, во время обсуждения мер адаптации СНГ к новым реалиям лидеры обсудят вопрос о сокращении аппаратов органов Содружества и модификацию их работы. Эта тема инициирована казахской стороной, она предусматривает "максимальную разгрузку повесток дня заседаний Совета глав государств, некоторое сокращение численности аппаратов органов Содружества", отметил Ушаков.

По словам помощника президента РФ, в заседании в узком составе по статусу не сможет принять участие лишь представитель Украины - чрезвычайный и полномочный посол этой страны в Киргизии Николай Дорошенко.

Заседание в расширенном составе начнется с выступления Атамбаева. Затем будет предоставлено слово Владимиру Путину, который расскажет о приоритетах предстоящего председательства России в СНГ. Предполагается, что Путин будет говорить о дальнейшем развитии СНГ по различным направлениям, укреплении его международного авторитета и влияния, повышении эффективности работы структур и органов СНГ, содействии сопряжению разноуровневых интеграционных процессов на пространстве СНГ, развитии сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

Кроме того, Россия предложит провести следующий саммит Содружества в октябре 2017 года в Москве и продлить на очередной трехлетний срок - с 2017 по 2019 годы - полномочия председателя исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева.

Страны СНГ на предстоящем саммите планируют утвердить 15 документов, среди которых программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы, программа сотрудничества на 2016-2020 годы в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, а также еще ряд документов в сфере безопасности и правоохранительной деятельности.

По итогам саммита, добавил Ушаков, перед представителями СМИ выступит председатель исполкома СНГ Лебедев, совместной пресс-конференции лидеров не планируется.

По словам помощника российского президента, вечером, во время торжественного приема в честь гостей саммита, не исключено общение "на ногах" Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, хотя отдельных двусторонних встреч у глав государств не запланировано.

Двусторонняя повестка и юбилей Атамбаева

Второй день визита Путина в Киргизию будет посвящен двусторонней повестке. Утром он встретится с президентом Киргизии и обсудит развитие торгово-экономических связей двух стран, в том числе в контексте членства Киргизии в Евразийском экономическом союзе. В частности, будут обсуждены отдельные аспекты российской поддержки адаптации Киргизии к нормам Союза. В этих целях Москва выделяет Бишкеку поэтапно 200 млн долларов.

Среди других тем, которые будут затронуты во время беседы, Ушаков назвал кооперацию России и Киргизии в сфере энергетики, инвестиционное сотрудничество, в том числе через механизмы специально созданного российско-киргизского фонда развития с уставным капиталом 500 млн долларов. В настоящее время при его содействии на территории Киргизии реализуются 20 проектов на общую сумму более 113 млн долларов.

В тот же день Путин вместе с лидерами других стран СНГ планирует принять участие в церемонии возложения венков к мемориалу погибшим в ходе Туркестанского восстания 1916 года и в церемонии совместного возложения венков к памятнику воинам Великой Отечественной войны.

После этого состоится праздничное мероприятие в связи с 60-летием Атамбаева. Как сказал Ушаков, Путин планирует подарить Атамбаеву "несколько подарков, один - по государственной линии".

Расходы и безопасность

Интенсивная подготовка к юбилейному саммиту СНГ началась в Киргизии около двух лет назад. Специально к этому мероприятию расположенная в предгорьях на южной окраине Бишкека государственная резиденция "Ала-Арча" подверглась существенной реконструкции. В частности, на ее территории появился возведенный в виде киргизской юрты огромных размеров Дом приемов. В этом здании будут проходить лишь официальные приемы, само же заседание Совета глав государств СНГ состоится в расположенном на территории резиденции конгресс-холле, пояснили корр. ТАСС в аппарате главы киргизского государства.

По официальным данным киргизской стороны, на подготовку и проведение юбилейного саммита СНГ управление делами президента Киргизии израсходовало около 18 млн сомов (около $260 тыс.), в том числе на продукты питания - почти 6,3 млн сомов ($91 тыс.).

За несколько дней до начала саммита МВД Киргизии усилило меры безопасности не только в столице, но и во всех областях страны. Как заявили корр. ТАСС в министерстве, под усиленную охрану были взяты все стратегические объекты, а также объекты жизнеобеспечения. Особое внимание уделено охране учреждений, в которых хранятся взрывчатые вещества, оружие, ядовитые вещества и боеприпасы.

На въездах и выездах из Бишкека уже несколько дней проводится тщательный досмотр автомобилей, проверяются лица, ранее замеченные в связях с экстремистскими организациями. В общей сложности для охраны порядка в дни проведения саммита привлечено около 3 тысяч сотрудников киргизской милиции. С понедельника они взяли под круглосуточную охрану маршруты передвижения иностранных делегаций и места массового скопления людей. На время заседания Совета глав государств СНГ часть центральных улиц столицы будет перекрыта.