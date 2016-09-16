Российской госохране исполняется 135 лет

"Трансконтейнер" 22 сентября начнет размещение биржевых бондов на 5 млрд руб.Транспорт 16 сентября, 11:57
Экипажи Ил-38Н будут круглосуточно искать субмарины условного противника на КамчаткеАрмия и ОПК 16 сентября, 11:33
Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсацийПроисшествия 16 сентября, 11:29
Размер книги заявок на евробонды Globalports превысил $1 млрдТранспорт 16 сентября, 11:27
Первый контейнерный поезд из китайского Гуанчжоу прибыл в Калужскую областьТранспорт 16 сентября, 11:22
Уральский литейщик ищет место для "неприкаянного" памятника Николаю IIНовости Урала 16 сентября, 11:18
Российской госохране исполняется 135 летПолитика 16 сентября, 10:59
ГК "Фармконтракт" идет в спортНовости партнеров 16 сентября, 10:59
Американский телеведущий взъерошил волосы ТрампаМеждународная панорама 16 сентября, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) отмечает знаменательную дату. 135 лет назад было создано первое в российском государстве специальное ведомство, отвечавшее за обеспечение государственной охраной высших должностных лиц. Последние 20 лет этой работой занимается ФСО.
"Первые письменные сведения о существовании великокняжеской и царской охраны относятся к правлению Ивана Грозного: в приговоре Боярской думы от 1555 года есть решение о наделении землей рядом с Московским Кремлем двух тысяч дворцовых стрельцов, что объяснялось необходимостью их постоянного нахождения рядом с царским дворцом", - рассказал в беседе с ТАСС советник директора ФСО, доктор исторических наук Сергей Девятов. По его словам, из документов ХУП века известно, что тогда при государе постоянно находилось 200 телохранителей. К постоянной дворцовой страже принадлежали также 2000 стремянных стрельцов, которые поочередно стояли день и ночь с заряженными пищалями и зажженными фитилями - по 250 в смену у Кремлевского дворца. В ХУШ- Х1Х веках императора, членов августейших фамилий и резиденции охраняли войска - караулы гвардейских полков.
С началом распространения революционного террора и возникшими угрозами для императора и его семьи в 1861 году была создана специальная городовая стража для охраны резиденций. Но только теракт 1 марта 1881 года, когда погиб император Александр II, заставил серьезно задуматься о государственной охране - были утверждены штаты охранных структур, на должность Главного начальника охраны назначен генерал-майор Свиты Его Величества Петр Черевин. 3 сентября (16 сентября по новому стилю) 1881 года впервые в истории России было создано специальное ведомство, занимающееся охраной первых лиц государства. Девятов отметил, что в состав императорской охраны входили, например, Гвардейская пехотная рота, Собственный Его Императорского Величества Конвой, Дворцовая полицейская команда, Железнодорожная инспекция, рота дворцовых гренадер, которые выполняли и представительские функции.
После революции 1917 года неоднократные теракты против первых лиц советской власти привели к воссозданию системы госохраны. За несколько десятилетий советской власти она множество раз реорганизовывалась, переименовывалась и переподчинялась, пока в 1954 не был образован КГБ СССР, в структуру центрального аппарата которого вошла знаменитая "девятка" - 9 Управление охраны руководителей партии и правительства. В таком виде оно существовало и исполняло свои функции до 1990 года. В 1990-1991 годах, после избрания президента СССР, была создана Служба охраны главы советского государства, ставшая правопреемником 9-го Управления КГБ.
В мае 1996 в России был принят закон "О государственной охране", по которому создавалась Федеральная служба охраны Российской Федерации, 19 июня его подписал президент РФ Борис Ельцин, а 2 августа было утверждено положение о ФСО.
ФСО не раскрывает ни свой численный состав, ни полный перечень подразделений. Завеса секретности над самим существованием некоторых структур стала приподниматься лишь в последние годы.
Большая часть работы ФСО представляет собой государственную тайну. Ведь на ФСО возложены обеспечение безопасности первых лиц страны - президента, председателя правительства, глав двух палат парламента, председателей судов высшей юрисдикции и генпрокурора. Но решением президента охрана может выделяться и более широкому кругу. Госохрана распространяется и на высоких гостей России.
Как говорится в официальных документах, основные задачи ФСО - "обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах их постоянного и временного пребывания и на трассах проезда; прогнозирование и выявление угрозы жизненно важным интересам объектов государственной охраны, осуществление комплекса мер по предотвращению этой угрозы; предупреждение, выявление и пресечение противоправных посягательств на объекты государственной охраны и охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти, прилегающие к указанным зданиям, строениям и сооружениям территории и акватории, подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; организация и обеспечение эксплуатации, безопасности, совершенствования специальной связи и информации, предоставляемых государственным органам".
В ФСО подчеркивают, что техническое оснащение Службы соответствует необходимым требованиям и постоянно совершенствуется, причем в основном используются отечественные разработки. Например, в распоряжении ФСО находятся высокотехнологичный стрелковый центр, тиры, стрельбища, современное оружие, оборудование, спецсредства, связь и транспорт, уникальный автодром.
Известно, что в состав ФСО входят, например, Служба специальной связи и информации, Служба коменданта Московского Кремля, в ведении которой находится не только обеспечение безопасности главной государственной резиденции, но и сохранения этого исторического памятника. Среди подразделений также элитная воинская часть Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля, Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля, Гараж особого назначения, Почетный эскорт, Особая кухня.
Еще одно отдельное подразделение ФСО - Служба безопасности президента (СБП), отметившая в этом году четверть века с момента создания. Пожалуй, именно это подразделение, в компетенцию которого входит физическая охрана главы государства, можно назвать самым закрытым даже в ФСО. Правда, главный результат работы Службы очевиден: за все годы деятельности госохраны не погиб ни один из охраняемых руководителей страны. Впрочем, в детали на этот счет в ФСО также предпочитают не вдаваться.
"Мы работаем буквально "плечом к плечу", и хорошо знаю, что СБП - это сплоченный коллектив настоящих профессионалов и патриотов. Хочу поблагодарить вас за честную и безупречную службу. Уверен, что всегда могу на вас рассчитывать", - написал Владимир Путин в поздравительной телеграмме СБП в июле.
Президент указал, что сотрудники СБП "должны быть всегда готовы оперативно и точно выполнить поставленные задачи, вести мониторинг потенциальных угроз, действовать на опережение". По его мнению, Служба "на деле показывает свою эффективную, безупречную подготовку, прежде всего при обеспечении безопасности руководителей государства и других охраняемых лиц, в том числе при проведении крупных, ответственных международных мероприятий в нашей стране и за рубежом".
Уникальность кадров СБП в последнее время становится все более востребованной. Так, в мае нынешнего года директором ФСО был назначен Дмитрий Кочнев, являвшийся до этого руководителем Службы безопасности президента. Заступая на новую должность, он имел воинское звание полковник. На данный момент в биографии, опубликованной на официальном сайте ФСО, значится, что Кочнев - генерал-майор.
52-летний Кочнев сменил на посту директора ФСО 70-летнего Евгения Мурова, руководившего ФСО с 2000 года. Кочнев стал 31-м руководителем российской госохраны.
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов 13 лет (с 2000 по 2013) руководил СБП, а до апреля нынешнего года служил первым заместителем министра внутренних дел - главнокомандующим внутренними войсками.