Российской госохране исполняется 135 лет

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) отмечает знаменательную дату. 135 лет назад было создано первое в российском государстве специальное ведомство, отвечавшее за обеспечение государственной охраной высших должностных лиц. Последние 20 лет этой работой занимается ФСО.

История госохраны

"Первые письменные сведения о существовании великокняжеской и царской охраны относятся к правлению Ивана Грозного: в приговоре Боярской думы от 1555 года есть решение о наделении землей рядом с Московским Кремлем двух тысяч дворцовых стрельцов, что объяснялось необходимостью их постоянного нахождения рядом с царским дворцом", - рассказал в беседе с ТАСС советник директора ФСО, доктор исторических наук Сергей Девятов. По его словам, из документов ХУП века известно, что тогда при государе постоянно находилось 200 телохранителей. К постоянной дворцовой страже принадлежали также 2000 стремянных стрельцов, которые поочередно стояли день и ночь с заряженными пищалями и зажженными фитилями - по 250 в смену у Кремлевского дворца. В ХУШ- Х1Х веках императора, членов августейших фамилий и резиденции охраняли войска - караулы гвардейских полков.

С началом распространения революционного террора и возникшими угрозами для императора и его семьи в 1861 году была создана специальная городовая стража для охраны резиденций. Но только теракт 1 марта 1881 года, когда погиб император Александр II, заставил серьезно задуматься о государственной охране - были утверждены штаты охранных структур, на должность Главного начальника охраны назначен генерал-майор Свиты Его Величества Петр Черевин. 3 сентября (16 сентября по новому стилю) 1881 года впервые в истории России было создано специальное ведомство, занимающееся охраной первых лиц государства. Девятов отметил, что в состав императорской охраны входили, например, Гвардейская пехотная рота, Собственный Его Императорского Величества Конвой, Дворцовая полицейская команда, Железнодорожная инспекция, рота дворцовых гренадер, которые выполняли и представительские функции.

После революции 1917 года неоднократные теракты против первых лиц советской власти привели к воссозданию системы госохраны. За несколько десятилетий советской власти она множество раз реорганизовывалась, переименовывалась и переподчинялась, пока в 1954 не был образован КГБ СССР, в структуру центрального аппарата которого вошла знаменитая "девятка" - 9 Управление охраны руководителей партии и правительства. В таком виде оно существовало и исполняло свои функции до 1990 года. В 1990-1991 годах, после избрания президента СССР, была создана Служба охраны главы советского государства, ставшая правопреемником 9-го Управления КГБ.

В мае 1996 в России был принят закон "О государственной охране", по которому создавалась Федеральная служба охраны Российской Федерации, 19 июня его подписал президент РФ Борис Ельцин, а 2 августа было утверждено положение о ФСО.

Секреты ФСО

ФСО не раскрывает ни свой численный состав, ни полный перечень подразделений. Завеса секретности над самим существованием некоторых структур стала приподниматься лишь в последние годы.

Большая часть работы ФСО представляет собой государственную тайну. Ведь на ФСО возложены обеспечение безопасности первых лиц страны - президента, председателя правительства, глав двух палат парламента, председателей судов высшей юрисдикции и генпрокурора. Но решением президента охрана может выделяться и более широкому кругу. Госохрана распространяется и на высоких гостей России.

Как говорится в официальных документах, основные задачи ФСО - "обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах их постоянного и временного пребывания и на трассах проезда; прогнозирование и выявление угрозы жизненно важным интересам объектов государственной охраны, осуществление комплекса мер по предотвращению этой угрозы; предупреждение, выявление и пресечение противоправных посягательств на объекты государственной охраны и охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти, прилегающие к указанным зданиям, строениям и сооружениям территории и акватории, подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; организация и обеспечение эксплуатации, безопасности, совершенствования специальной связи и информации, предоставляемых государственным органам".

В ФСО подчеркивают, что техническое оснащение Службы соответствует необходимым требованиям и постоянно совершенствуется, причем в основном используются отечественные разработки. Например, в распоряжении ФСО находятся высокотехнологичный стрелковый центр, тиры, стрельбища, современное оружие, оборудование, спецсредства, связь и транспорт, уникальный автодром.

Известно, что в состав ФСО входят, например, Служба специальной связи и информации, Служба коменданта Московского Кремля, в ведении которой находится не только обеспечение безопасности главной государственной резиденции, но и сохранения этого исторического памятника. Среди подразделений также элитная воинская часть Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля, Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля, Гараж особого назначения, Почетный эскорт, Особая кухня.

Плечом к плечу с президентом

Еще одно отдельное подразделение ФСО - Служба безопасности президента (СБП), отметившая в этом году четверть века с момента создания. Пожалуй, именно это подразделение, в компетенцию которого входит физическая охрана главы государства, можно назвать самым закрытым даже в ФСО. Правда, главный результат работы Службы очевиден: за все годы деятельности госохраны не погиб ни один из охраняемых руководителей страны. Впрочем, в детали на этот счет в ФСО также предпочитают не вдаваться.

"Мы работаем буквально "плечом к плечу", и хорошо знаю, что СБП - это сплоченный коллектив настоящих профессионалов и патриотов. Хочу поблагодарить вас за честную и безупречную службу. Уверен, что всегда могу на вас рассчитывать", - написал Владимир Путин в поздравительной телеграмме СБП в июле.

Президент указал, что сотрудники СБП "должны быть всегда готовы оперативно и точно выполнить поставленные задачи, вести мониторинг потенциальных угроз, действовать на опережение". По его мнению, Служба "на деле показывает свою эффективную, безупречную подготовку, прежде всего при обеспечении безопасности руководителей государства и других охраняемых лиц, в том числе при проведении крупных, ответственных международных мероприятий в нашей стране и за рубежом".

Уникальность кадров СБП в последнее время становится все более востребованной. Так, в мае нынешнего года директором ФСО был назначен Дмитрий Кочнев, являвшийся до этого руководителем Службы безопасности президента. Заступая на новую должность, он имел воинское звание полковник. На данный момент в биографии, опубликованной на официальном сайте ФСО, значится, что Кочнев - генерал-майор.

52-летний Кочнев сменил на посту директора ФСО 70-летнего Евгения Мурова, руководившего ФСО с 2000 года. Кочнев стал 31-м руководителем российской госохраны.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов 13 лет (с 2000 по 2013) руководил СБП, а до апреля нынешнего года служил первым заместителем министра внутренних дел - главнокомандующим внутренними войсками.