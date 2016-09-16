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Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Политика
16 сентября, 0:22 UTC+3
Также было затронуто положение дел в палестино-израильском урегулировании, включая перспективу возобновления прямого диалога между сторонами
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по телефону палестино-израильское урегулирование, включая перспективу возобновления прямого диалога между сторонами. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Затронуто положение дел в палестино-израильском урегулировании, включая перспективу возобновления прямого диалога между сторонами. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
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Россия Израиль Палестина
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Израиль - Палестина. Конфликт
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