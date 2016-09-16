Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по телефону палестино-израильское урегулирование, включая перспективу возобновления прямого диалога между сторонами. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Затронуто положение дел в палестино-израильском урегулировании, включая перспективу возобновления прямого диалога между сторонами. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.