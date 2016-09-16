МИД РФ: ясные перспективы ядерного разоружения не просматриваются

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Россия считает, что перспективы дальнейшего сокращения ядерных вооружений зависят от "стратегической обстановки", а нынешние тенденции ее развития представляются "не слишком обнадеживающими". Об этом заявил в четверг заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Леонтьев.

Выступая в Фонде Карнеги в Вашингтоне на конференции, посвященной проблемам стратегической стабильности, он напомнил, что Москва на данном этапе концентрирует внимание на выполнении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Нового ДСНВ), вступившего в силу 5 февраля 2011 года. В Москве убеждены, что Россия к февралю 2018 года, как это предусмотрено Новым ДСНВ, доведет число своих ядерных боезарядов и средств доставки до зафиксированных в нем уровней, подчеркнул сотрудник МИД.

Тем не менее, продолжал он, более значительные сокращения атомных арсеналов России кажутся проблематичными в связи с развертыванием США системы противоракетной обороны, которая, по сути, становится глобальной, разработкой Вашингтоном высокоточных стратегических вооружений в неядерном оснащении, угрозой милитаризации космического пространства. Кроме того, по мнению Москвы, невозможно больше не принимать во внимание стратегические потенциалы других держав ядерного клуба, помимо России и США, "которые не являются предметом никакой формы международного контроля", подтвердил специалист. Наконец, указал он, Россия не может не учитывать при рассмотрении вопросов разоружения оказываемое на нее сейчас Западом мощное военное и политическое давление. Вместе с тем в принципе Россия открыта для диалога по ядерному разоружению, заверил Леонтьев.

Посол МИД КНР по вопросам разоружения Фу Цун, также принимавший участие в форуме, призвал к выработке "новой концепции безопасности" в мире. При этом, обращаясь к США, китайский дипломат отметил, что "абсолютная безопасность недостижима". В связи с этим он назвал "дестабилизирующими" создаваемые США "обычные вооружения, обладающие повышенными возможностями".

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Готтемюллер, тоже участвовавшая в конференции, повторила, что выдвинутое президентом Бараком Обамой в Берлине в июне 2013 года в адрес России предложение продолжать сокращать размеры стратегических наступательных потенциалов сохраняет силу. Она также сообщила, что США организуют 6 октября в Нью-Йорке новую встречу должностных лиц стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения их ядерных доктрин.