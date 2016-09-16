Очередное заседание СМИД СНГ состоится 7 апреля в Ташкенте

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Новое заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится 7 апреля 2017 года в Ташкенте. Об этом заявил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев на заседании СМИД в Бишкеке в расширенном составе.

"Было принято решение о проведении очередного заседания совета министров иностранных дел 7 апреля 2017 года в Ташкенте", - сказал он.

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ, которое предваряет заседание Совета глав государств Содружества, проходит в пятницу в Бишкеке.