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Очередное заседание СМИД СНГ состоится 7 апреля в Ташкенте

Политика
16 сентября, 8:46 дата обновления: 16 сентября, 8:54 UTC+3
Об этом заявил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев на заседании СМИД в Бишкеке в расширенном составе
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БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Новое заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится 7 апреля 2017 года в Ташкенте. Об этом заявил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев на заседании СМИД в Бишкеке в расширенном составе.

"Было принято решение о проведении очередного заседания совета министров иностранных дел 7 апреля 2017 года в Ташкенте", - сказал он.

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ, которое предваряет заседание Совета глав государств Содружества, проходит в пятницу в Бишкеке.

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