Лавров проводит встречу главой МИД Молдавии в Бишкеке

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Совета министров иностранных дел СНГ в Бишкеке проводит встречу с министром иностранных дел Молдавии Андреем Галбуром.

Открывая ее, Лавров сообщил, что главы дипломатических ведомств обсудят отношения между министерствами, но диалог России и Молдавии не ограничивается контактами по линии МИД. Он напомнил, что летом торгово-экономическое взаимодействие двух стран обсуждалось на уровне премьер-министров и вице-премьеров.

Со своей стороны Галбур поблагодарил Лаврова за возможность встретиться.