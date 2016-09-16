Лавров проводит встречу главой МИД Молдавии в Бишкеке

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БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Совета министров иностранных дел СНГ в Бишкеке проводит встречу с министром иностранных дел Молдавии Андреем Галбуром.
Открывая ее, Лавров сообщил, что главы дипломатических ведомств обсудят отношения между министерствами, но диалог России и Молдавии не ограничивается контактами по линии МИД. Он напомнил, что летом торгово-экономическое взаимодействие двух стран обсуждалось на уровне премьер-министров и вице-премьеров.
Со своей стороны Галбур поблагодарил Лаврова за возможность встретиться.