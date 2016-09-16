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Участники заседания СМИД СНГ согласовали проекты доументов к Совету глав государств

Политика
16 сентября, 10:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Министры в частности одобрили проекты заявлений глав государств-участников СНГ по противодействию международному терроризму и по мировой проблеме наркотиков
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Участники очередного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, прошедшего в пятницу в Бишкеке, одобрили проекты документов к Совету глав государств СНГ. Сообщение об этом размещено на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Участники встречи обсудили текущие вопросы многостороннего взаимодействия в формате Содружества, практические меры по дальнейшему укреплению сотрудничества на пространстве СНГ, повышению региональной и международной роли Организации", - отметили в МИД РФ. - Министры одобрили проекты заявлений глав государств-участников СНГ, посвященных 25-летию Содружества, 70-летию завершения работы Нюрнбергского трибунала, а также заявлений по противодействию международному терроризму и по мировой проблеме наркотиков".

Российские дипломаты сообщили, что на заседании "подведены итоги проделанной за год совместной работы по определению конкретных шагов, направленных на оптимизацию деятельности СНГ и повышение эффективности работы его структур". "Рассмотрен и одобрен проект решения глав государств СНГ об адаптации Содружества к современным реалиям развития интеграционных процессов", - добавили в министерстве.

Кроме того, на заседании были согласованы документы по развитию сотрудничества в гуманитарной сфере, в том числе проекты решений о плане мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ на 2017-2018 годы, о реализации в 2017 году Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в Азербайджанской Республике" с присвоением городу Гянджа соответствующего статуса, о проведении в СНГ в 2017 году Года семьи, а в 2018 году - Года культуры.

Особое внимание уделено сотрудничеству в сфере безопасности. "В рамках работы по укреплению партнерства в правоохранительной области одобрены проекты программ сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы, в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий на 2016-2020 годы, - сообщили в МИД РФ. - Рассмотрены вопросы координации борьбы с организованной преступностью, аспекты взаимодействия пограничных и иных ведомств в оказании помощи при возникновении и урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах СНГ".

Украину на мероприятии представлял посол этой страны в Киргизии Николай Дорошенко. Следующее заседание СМИД СНГ в пройдет апреле 2017 года в Ташкенте (Узбекистан).

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