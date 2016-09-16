Дипломаты РФ предпринимают усилия для освобождения задержанных в Косове журналистов

Экипажи Ил-38Н будут круглосуточно искать субмарины условного противника на КамчаткеАрмия и ОПК 16 сентября, 11:33
Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсацийПроисшествия 16 сентября, 11:29
Размер книги заявок на евробонды Globalports превысил $1 млрдТранспорт 16 сентября, 11:27
Первый контейнерный поезд из китайского Гуанчжоу прибыл в Калужскую областьТранспорт 16 сентября, 11:22
Уральский литейщик ищет место для "неприкаянного" памятника Николаю IIНовости Урала 16 сентября, 11:18
Российской госохране исполняется 135 летПолитика 16 сентября, 10:59
ГК "Фармконтракт" идет в спортНовости партнеров 16 сентября, 10:59
Американский телеведущий взъерошил волосы ТрампаМеждународная панорама 16 сентября, 10:50
Москвичей призывают отказаться от поездок на автомобилях с 19 по 23 сентябряМосква 16 сентября, 10:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Сербии предпринимает усилия для освобождения задержанных в Косове российской журналистки Оксаны Сазоновой и ее коллеги гражданина Украины Сергея Белоуса, заявили в МИД России.
"В России с озабоченностью воспринята информация о задержании в ночь с 15 на 16 сентября в Автономном крае Косово в Республике Сербии российской журналистки Оксаны Сазоновой и ее коллеги гражданина Украины Сергея Белоуса, - отметили в министерстве. - По имеющейся предварительной информации, в косовской полиции их обвиняют в незаконном пересечении административной линии между Косово и остальной частью Сербии".
"Посольство России в Сербии и его канцелярия в Приштине предпринимают энергичные усилия через руководства миссии ООН в Косове и миссии ЕС в области верховенства закона для скорейшего освобождения журналистов, - подчеркнули в дипведомстве. - Рассчитываем на то, что эти международные присутствия в крае, находящемся с 1999 года под управлением ООН, окажут все необходимое содействие".
О задержании журналистов ТАСС 15 сентября сообщили в белградском Медиацентре имени Ногина и Куринного "Руски Експрес", с которым сотрудничают Сазонова и Белоус. Водитель, который возил их во время поездки, позднее рассказал, что задержание произошло во время проведения интервью с жителями Косова.