Дипломаты РФ предпринимают усилия для освобождения задержанных в Косове журналистов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Сербии предпринимает усилия для освобождения задержанных в Косове российской журналистки Оксаны Сазоновой и ее коллеги гражданина Украины Сергея Белоуса, заявили в МИД России.

"В России с озабоченностью воспринята информация о задержании в ночь с 15 на 16 сентября в Автономном крае Косово в Республике Сербии российской журналистки Оксаны Сазоновой и ее коллеги гражданина Украины Сергея Белоуса, - отметили в министерстве. - По имеющейся предварительной информации, в косовской полиции их обвиняют в незаконном пересечении административной линии между Косово и остальной частью Сербии".

"Посольство России в Сербии и его канцелярия в Приштине предпринимают энергичные усилия через руководства миссии ООН в Косове и миссии ЕС в области верховенства закона для скорейшего освобождения журналистов, - подчеркнули в дипведомстве. - Рассчитываем на то, что эти международные присутствия в крае, находящемся с 1999 года под управлением ООН, окажут все необходимое содействие".

О задержании журналистов ТАСС 15 сентября сообщили в белградском Медиацентре имени Ногина и Куринного "Руски Експрес", с которым сотрудничают Сазонова и Белоус. Водитель, который возил их во время поездки, позднее рассказал, что задержание произошло во время проведения интервью с жителями Косова.