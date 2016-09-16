Путин встретится в Москве с вице-канцлером ФРГ

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с вице-канцлером ФРГ Зигмаром Габриэлем, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, такая встреча готовится", - сказал Песков.

Планируется, что Габриэль, занимающий также пост министра экономики и энергетики, посетит Москву 21-22 сентября.

Как говорится в опубликованном сегодня сообщении германского ведомства, Габриэль планирует обсудить с рядом представителей российского правительства состояние двусторонних экономических отношений. "Запланированы консультации со многими членами российского правительства на тему экономических отношений России и Германии, а также с Европейским союзом, - сообщили в министерстве. - Кроме того, намечена встреча с представителями работающего в России немецкого бизнеса".

В ведомстве также отметили, что товарооборот двух стран в последнее время серьезно сократился. "В первом полугодии 2016 года снижение составило 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт упал с 15,4 млрд евро до 12,2 млрд евро на 20,6%", - уточнили в министерстве.