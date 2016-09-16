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Песков не стал комментировать данные СМИ о резиденции, которой якобы пользовался Медведев

Политика
16 сентября, 13:15 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 16, сентября. /ТАСС
Представитель Кремля напомнил, что в четверг тему прокомментировала пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, к заявлению которой ему добавить нечего
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сведения некоторых СМИ о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев якобы пользовался некой резиденцией в Ивановской области.

"Вчера моя коллега Наталья Тимакова (пресс-секретарь председателя правительства) все комментировала. Нечего абсолютно добавлять", - сказал Песков.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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