Песков не стал комментировать данные СМИ о резиденции, которой якобы пользовался Медведев

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сведения некоторых СМИ о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев якобы пользовался некой резиденцией в Ивановской области.

"Вчера моя коллега Наталья Тимакова (пресс-секретарь председателя правительства) все комментировала. Нечего абсолютно добавлять", - сказал Песков.