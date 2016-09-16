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Мэрия Москвы предложила КПРФ перенести митинг к метро "Улица 1905 года"

Политика
16 сентября, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Ранее зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин сообщил, что на случай, если коммунисты зафиксируют нарушения в день выборов, запланировано проведение акций не только в столице, но и в ряде других городов РФ
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Мэрия Москвы предложила КПРФ перенести митинг, запланированный на 20 сентября, с Пушкинской площади к станции метро "Улица 1905 года". Ранее коммунисты подали уведомление на проведение акции численностью 500 человек на случай, если столкнутся с фальсификациями на предстоящих выборах в Госдуму.

"Мы предложили перенести митинг к метро "Улица 1905 года", потому что там, где они хотели, у нас ярмарка, домики стоят. Мы предложили им перенести митинг с тем же заявленным числом участников", - сообщил ТАСС руководитель департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров. По его словам, ответа от организаторов мэрия Москвы пока не получила.

Ранее зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин сообщил, что на случай, если коммунисты зафиксируют нарушения в день выборов, запланировано проведение митингов не только в столице, но и в ряде других городов РФ, в том числе Краснодаре, Нижнем Новгороде и Самаре.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тысяч муниципальных кампаний.

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