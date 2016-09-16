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Лавров и Керри обсудили договоренности по борьбе с терроризмом в Сирии

Политика
16 сентября, 16:25 дата обновления: 16 сентября, 16:36 UTC+3
Главы внешнеполитических ведомств двух стран отметили "в целом удовлетворительное" соблюдение перемирия в Сирии и высказались за придание ему постоянного характера
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Джон Керри

Джон Керри

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Джоном Керри указал, что полученный от Вашингтона список присоединившихся к перемирию группировок содержит несколько террористических отрядов.

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Как сообщили в российском дипведомстве, беседа состоялась по инициативе американской стороны.

"В центре внимания была реализация российско- американской договоренности от 9 сентября, нацеленной на запуск в Сирии мирного процесса, облегчение гуманитарной ситуации и совместную борьбу с террористами, - информировали в министерстве. - Госсекретарь заостренно говорил о необходимости скорейшего обеспечения гуманитарного доступа в Алеппо".

"В ответ на разъяснение Лавровым реального положения дел в этой области он (Керри) обещал подтолкнуть решение проблем, связанных с необходимостью должного оформления гуманитарных конвоев по правилам ООН, а также с угрозами незаконных вооруженных формирований в районе Алеппо не пропускать гуманитарные грузы в восточную часть города", - отметили в МИД России.

Перемирие соблюдается

В ходе беседы дипломаты отметили в целом удовлетворительное соблюдение режима прекращения боевых действий (РПБД) и высказались за придание ему постоянного характера.

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"При этом Лавров обратил внимание на нарушение РПБД незаконными вооруженными формированиями и призвал Вашингтон быстрее выполнить обещание об отделении подразделений умеренной оппозиции от "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и прочих террористических группировок, на которые перемирие не распространяется, - подчеркнули в дипведомстве. - Он отметил, что полученный от американской стороны список группировок, подписавших с США договоренность о соблюдении РПБД, содержит целый ряд откровенно террористических отрядов, тесно сотрудничающих с "Джабхат ан-Нусрой".

Предание гласности

В телефонном разговоре глава МИД России высказался за предание гласности всего пакета российско-американских договоренностей, который был окончательно согласован 9 сентября 2016 года в Женеве, и за одобрение этого пакета в Совете Безопасности ООН. "Стороны договорились продолжить контакты по всему комплексу упомянутых аспектов сирийского урегулирования", - заключили в министерстве.

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Персоны
Керри, Джон Лавров, Сергей Викторович
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